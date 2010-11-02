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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3084308530863087

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 400
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 400
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 18:38

Согласно утвержденному плану капитализации, увеличение будет проведено в два этапа. На первом этапе, который планируется завершить до 1 июня 2018 года, уставный капитал будет увеличен на 488 млн грн путем дополнительной эмиссии акций. На втором этапе, который планируется завершить до 1 августа 2018 года, – на 175 млн грн", – сказано в сообщении.

Дед Яша любит, когда его кормят завтраками?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 05:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

....ещё можно успеть запрыгнуть в последний вагон....
abc111
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 06:06

Support BForward

В общих чертах картина ясна. Вместо денег, которые сам же банк обещал вложить согласно им же утвержденному плану, вкладываются пустые обещания. Естественно, регулятор всё это видит. Вопрос в готовности регулятора закрыть эту банку и принять на себя 1,5 млрд выплат. Так что картина как и предполагалась ещё более нерадужная!
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 06:21

  бульбик написав:Support BForward

В общих чертах картина ясна. Вместо денег, которые сам же банк обещал вложить согласно им же утвержденному плану, вкладываются пустые обещания. Естественно, регулятор всё это видит. Вопрос в готовности регулятора закрыть эту банку и принять на себя 1,5 млрд выплат. Так что картина как и предполагалась ещё более нерадужная!
первое июня,как раз пятница!
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 09:01

На всякий пожарний з карткових слід перекинути на поточні...і не залишати менше 10 грн на рахунку?
Навіть не уявляю як в банці з такою ліквідністю вводити ТА.
В ТА не вірю.
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 10:03

Добрый день!Сегодня звонили с банка,напоминали что я ж могу депозиты пополнять.На
мой вопрос когда будет докапитализация? ответили что на прошлой неделе деньги зашли,кто то знает об этом? Официальный представитель прокоментируйте пожалуйста эту ситуацию.
REA 1109
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 10:44

Добрый день!
Как и сообщалось ранее, докапитализация состоится в рамках законодательных сроков – в течение полугода, то есть до 1 августа. При этом, действительно, промежуточная дата из плана докапитализации удалена. Требование регулятора – привести капитал в соответствии с нормами до 01.08.18., что и будет сделано.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 11:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Support BForward написав:промежуточная дата из плана докапитализации удалена

Це має бути якесь офіційне повідомлення на сайті. Ні?
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 11:11

Треба шукати інсайдерів, виходити на знаючих людей.
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