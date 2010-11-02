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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 тра, 2018 18:38
Согласно утвержденному плану капитализации, увеличение будет проведено в два этапа. На первом этапе, который планируется завершить до 1 июня 2018 года, уставный капитал будет увеличен на 488 млн грн путем дополнительной эмиссии акций. На втором этапе, который планируется завершить до 1 августа 2018 года, – на 175 млн грн", – сказано в сообщении.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 05:13
....ещё можно успеть запрыгнуть в последний вагон....
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Додано: Чет 31 тра, 2018 06:06
Support BForward
В общих чертах картина ясна. Вместо денег, которые сам же банк обещал вложить согласно им же утвержденному плану, вкладываются пустые обещания. Естественно, регулятор всё это видит. Вопрос в готовности регулятора закрыть эту банку и принять на себя 1,5 млрд выплат. Так что картина как и предполагалась ещё более нерадужная!
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бульбик
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Додано: Чет 31 тра, 2018 06:21
бульбик написав:Support BForward
В общих чертах картина ясна. Вместо денег, которые сам же банк обещал вложить согласно им же утвержденному плану, вкладываются пустые обещания. Естественно, регулятор всё это видит. Вопрос в готовности регулятора закрыть эту банку и принять на себя 1,5 млрд выплат. Так что картина как и предполагалась ещё более нерадужная!
первое июня,как раз пятница!
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 31 тра, 2018 09:01
На всякий пожарний з карткових слід перекинути на поточні...і не залишати менше 10 грн на рахунку?
Навіть не уявляю як в банці з такою ліквідністю вводити ТА.
В ТА не вірю.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 31 тра, 2018 10:03
Добрый день!Сегодня звонили с банка,напоминали что я ж могу депозиты пополнять.На
мой вопрос когда будет докапитализация? ответили что на прошлой неделе деньги зашли,кто то знает об этом? Официальный представитель прокоментируйте пожалуйста эту ситуацию.
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REA 1109
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Додано: Чет 31 тра, 2018 10:44
Добрый день!
Как и сообщалось ранее, докапитализация состоится в рамках законодательных сроков – в течение полугода, то есть до 1 августа. При этом, действительно, промежуточная дата из плана докапитализации удалена. Требование регулятора – привести капитал в соответствии с нормами до 01.08.18., что и будет сделано.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Support BForward
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Додано: Чет 31 тра, 2018 11:01
Support BForward написав:
промежуточная дата из плана докапитализации удалена
Це має бути якесь офіційне повідомлення на сайті. Ні?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 31 тра, 2018 11:11
Треба шукати інсайдерів, виходити на знаючих людей.
+50грн !
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greenozon
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Чет 31 тра, 2018 11:17
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