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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 тра, 2018 12:09
Квесторе_поверніться написав:
В ТА не вірю.
и что, ради своей веры проголосуете суммой больше фонда?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Чет 31 тра, 2018 12:10
ну постоянно
а шо буде а шо буде
ну выноситесь
и в др.ветку с нытьем
я заберу через фонд, в чем проблема?
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v57
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Додано: Чет 31 тра, 2018 15:18
Yuri_T написав: Квесторе_поверніться написав:
В ТА не вірю.
и что, ради своей веры проголосуете суммой больше фонда?
Нет, но в рамках свободно.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Чет 31 тра, 2018 15:57
Yuri_T написав: Квесторе_поверніться написав:
В ТА не вірю.
и что, ради своей веры проголосуете суммой больше фонда?
Сумами більше Фонда ризикую лише з Моїм банком.
Якби залили до 1 червня 488 млн... сума біля Фонда вже є акумульована.
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Квесторе_поверніться
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