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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3085308630873088

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 400
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 400
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:09

  Квесторе_поверніться написав:В ТА не вірю.

и что, ради своей веры проголосуете суммой больше фонда?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:10

ну постоянно
а шо буде а шо буде
ну выноситесь
и в др.ветку с нытьем
я заберу через фонд, в чем проблема?
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:18

  Yuri_T написав:
  Квесторе_поверніться написав:В ТА не вірю.

и что, ради своей веры проголосуете суммой больше фонда?

Нет, но в рамках свободно.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:57

  Yuri_T написав:
  Квесторе_поверніться написав:В ТА не вірю.

и что, ради своей веры проголосуете суммой больше фонда?

Сумами більше Фонда ризикую лише з Моїм банком.
Якби залили до 1 червня 488 млн... сума біля Фонда вже є акумульована. :(
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 16:07

  BBC написав:Нет, но в рамках свободно.

так какая же это вера?
это расчет.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 16:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

В телеграмме сегодня сумму долга и рекомендованный платеж какую-то хрень стало показывать - такое впечатление что откатили базу на начало мая.. :(
Asdушный
 
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