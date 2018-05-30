и что, ради своей веры проголосуете суммой больше фонда?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 тра, 2018 12:09
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 31 тра, 2018 12:10
ну постоянно
а шо буде а шо буде
ну выноситесь
и в др.ветку с нытьем
я заберу через фонд, в чем проблема?
Додано: Чет 31 тра, 2018 15:18
Нет, но в рамках свободно.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 31 тра, 2018 15:57
Додано: Чет 31 тра, 2018 16:07
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 31 тра, 2018 16:58
Re: Форвард Банк Forward Bank
В телеграмме сегодня сумму долга и рекомендованный платеж какую-то хрень стало показывать - такое впечатление что откатили базу на начало мая..
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