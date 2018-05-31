и что, ради своей веры проголосуете суммой больше фонда?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 тра, 2018 12:09
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 31 тра, 2018 12:10
ну постоянно
а шо буде а шо буде
ну выноситесь
и в др.ветку с нытьем
я заберу через фонд, в чем проблема?
Додано: Чет 31 тра, 2018 15:18
Нет, но в рамках свободно.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 31 тра, 2018 15:57
Додано: Чет 31 тра, 2018 16:07
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 31 тра, 2018 16:58
Re: Форвард Банк Forward Bank
В телеграмме сегодня сумму долга и рекомендованный платеж какую-то хрень стало показывать - такое впечатление что откатили базу на начало мая..
Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:08
Re: Форвард Банк Forward Bank
Del
Востаннє редагувалось kostya77 в П'ят 01 чер, 2018 11:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:23
Re: Форвард Банк Forward Bank
Эй, проценты где?
...
упс, уже пришли
Додано: П'ят 01 чер, 2018 14:08
Тут
госпадарка татечка в Московії за квітень року 2018.
Імяреки приносять по пару млрд щомісячно...міг би доньці в Неньці докинути троха в капітал.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:00
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