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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3086308730883089

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 400
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 400
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 11:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коллеги напомните, по кредиткам фарсика выручалочка - программа кешбека не менялась? Там было 1.5% процента на все кроме супермаркетов, от суммы свыше 100 грн., а как сейчас?
Востаннє редагувалось Stringer в Суб 02 чер, 2018 11:39, всього редагувалось 1 раз.
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 11:36

  Stringer написав:Коллеги напомните, по кредиткам фарсика программа кешбека не менялась? Там было 1.5% процента на все кроме супермаркетов, от суммы свыше 100 грн., а как сейчас?

по выручалке так и осталось
http://www.forward-bank.com/cards/about ... orvard.pdf
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 11:40

  Bosstone написав:
  Stringer написав:Коллеги напомните, по кредиткам фарсика программа кешбека не менялась? Там было 1.5% процента на все кроме супермаркетов, от суммы свыше 100 грн., а как сейчас?

по выручалке так и осталось
http://www.forward-bank.com/cards/about ... orvard.pdf

ну от и хорошо что я ее не закрывал :-)
Stringer
 
Повідомлень: 7615
З нами з: 23.01.13
Подякував: 211 раз.
Подякували: 1045 раз.
 
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1
  #<1 ... 3086308730883089
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