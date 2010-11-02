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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 чер, 2018 11:25
Коллеги напомните, по кредиткам фарсика выручалочка - программа кешбека не менялась? Там было 1.5% процента на все кроме супермаркетов, от суммы свыше 100 грн., а как сейчас?
Востаннє редагувалось Stringer
в Суб 02 чер, 2018 11:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 02 чер, 2018 11:36
Stringer написав:
Коллеги напомните, по кредиткам фарсика программа кешбека не менялась? Там было 1.5% процента на все кроме супермаркетов, от суммы свыше 100 грн., а как сейчас?
по выручалке так и осталосьhttp://www.forward-bank.com/cards/about ... orvard.pdf
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Bosstone
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Додано: Суб 02 чер, 2018 11:40
Bosstone написав: Stringer написав:
Коллеги напомните, по кредиткам фарсика программа кешбека не менялась? Там было 1.5% процента на все кроме супермаркетов, от суммы свыше 100 грн., а как сейчас?
по выручалке так и осталосьhttp://www.forward-bank.com/cards/about ... orvard.pdf
ну от и хорошо что я ее не закрывал
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Stringer
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Додано: Суб 02 чер, 2018 16:54
Давите на экономическое равноправие, политическую целесообразность и... просто так надо, ты пойми
... делайте хоть что-нибудь!
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