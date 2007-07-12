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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 чер, 2018 11:25
Re: Форвард Банк Forward Bank
Коллеги напомните, по кредиткам фарсика выручалочка - программа кешбека не менялась? Там было 1.5% процента на все кроме супермаркетов, от суммы свыше 100 грн., а как сейчас?
Востаннє редагувалось Stringer в Суб 02 чер, 2018 11:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 02 чер, 2018 11:36
по выручалке так и осталось
Додано: Суб 02 чер, 2018 11:40
ну от и хорошо что я ее не закрывал
Додано: Суб 02 чер, 2018 16:54
Давите на экономическое равноправие, политическую целесообразность и... просто так надо, ты пойми
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 02 чер, 2018 17:26
Додано: Суб 02 чер, 2018 17:34
Сlientage, добре що нагадали про К-7.
Він десь говорив що сума докапіталізації вже десь лежить в закромах.
Якщо прямо запитати.
Шановний К-7, чи не могли б Ви прояснити шо там твориться?
А то нога не піднімається суму нести в банку.
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