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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3086308730883089

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 400
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 400
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 11:36

  Stringer написав:Коллеги напомните, по кредиткам фарсика программа кешбека не менялась? Там было 1.5% процента на все кроме супермаркетов, от суммы свыше 100 грн., а как сейчас?

по выручалке так и осталось
http://www.forward-bank.com/cards/about ... orvard.pdf
Bosstone
 
Повідомлень: 685
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Подякував: 528 раз.
Подякували: 56 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 11:40

  Bosstone написав:
  Stringer написав:Коллеги напомните, по кредиткам фарсика программа кешбека не менялась? Там было 1.5% процента на все кроме супермаркетов, от суммы свыше 100 грн., а как сейчас?

по выручалке так и осталось
http://www.forward-bank.com/cards/about ... orvard.pdf

ну от и хорошо что я ее не закрывал :-)
Stringer
 
Повідомлень: 7624
З нами з: 23.01.13
Подякував: 211 раз.
Подякували: 1046 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 16:46

  greenozon написав:Напишіть Таріку у вайбер! :)

Яким аргументом вдарити? :(
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 16:54

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:Напишіть Таріку у вайбер! :)

Яким аргументом вдарити? :(

Давите на экономическое равноправие, политическую целесообразность и... просто так надо, ты пойми :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 24515
З нами з: 08.12.07
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Подякували: 2750 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 17:26

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:Напишіть Таріку у вайбер! :)

Яким аргументом вдарити? :(

Давите на экономическое равноправие, политическую целесообразность и... просто так надо, ты пойми :)

Таким макаром 633 млн грн в нього не вициганити. :(
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24667
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 17:34

Сlientage, добре що нагадали про К-7.
Він десь говорив що сума докапіталізації вже десь лежить в закромах.
Якщо прямо запитати.
Шановний К-7, чи не могли б Ви прояснити шо там твориться?
А то нога не піднімається суму нести в банку.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 05:37

Re: Форвард Банк Forward Bank

а мне звонят приглашают в банк для пополнения под 5% валюта
brainybird
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 12:51

  Stringer написав:
  Bosstone написав:
  Stringer написав:Коллеги напомните, по кредиткам фарсика программа кешбека не менялась? Там было 1.5% процента на все кроме супермаркетов, от суммы свыше 100 грн., а как сейчас?

по выручалке так и осталось
http://www.forward-bank.com/cards/about ... orvard.pdf

ну от и хорошо что я ее не закрывал :-)

Если давно не пользовались могут прислать смс предложение из
«Календар Cash-back» на період 05.04.2018-31.12.2018 року для договорів, відкритих до початку Акції (до 05.04.2018)
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 12:55

vollena71 та уже года полтора лежит на полке, никто ничего не шлёт :cry:
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  #<1 ... 3086308730883089
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