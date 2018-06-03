Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 чер, 2018 11:36
Stringer написав:
Коллеги напомните, по кредиткам фарсика программа кешбека не менялась? Там было 1.5% процента на все кроме супермаркетов, от суммы свыше 100 грн., а как сейчас?
по выручалке так и осталось
http://www.forward-bank.com/cards/about ... orvard.pdf
Bosstone
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Додано: Суб 02 чер, 2018 11:40
Bosstone написав: Stringer написав:
Коллеги напомните, по кредиткам фарсика программа кешбека не менялась? Там было 1.5% процента на все кроме супермаркетов, от суммы свыше 100 грн., а как сейчас?
по выручалке так и осталось
http://www.forward-bank.com/cards/about ... orvard.pdf
ну от и хорошо что я ее не закрывал
Stringer
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 02 чер, 2018 16:54
Давите на экономическое равноправие, политическую целесообразность и... просто так надо, ты пойми
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Суб 02 чер, 2018 17:34
Сlientage, добре що нагадали про К-7. Він десь говорив що сума докапіталізації вже десь лежить в закромах. Якщо прямо запитати. Шановний К-7, чи не могли б Ви прояснити шо там твориться? А то нога не піднімається суму нести в банку.
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Додано: Нед 03 чер, 2018 05:37
а мне звонят приглашают в банк для пополнения под 5% валюта
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Додано: Пон 04 чер, 2018 12:51
Stringer написав: Bosstone написав: Stringer написав:
Коллеги напомните, по кредиткам фарсика программа кешбека не менялась? Там было 1.5% процента на все кроме супермаркетов, от суммы свыше 100 грн., а как сейчас?
по выручалке так и осталось
http://www.forward-bank.com/cards/about ... orvard.pdf
ну от и хорошо что я ее не закрывал
Если давно не пользовались могут прислать смс предложение из
«Календар Cash-back» на період 05.04.2018-31.12.2018 року для договорів, відкритих до початку Акції (до 05.04.2018)
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Додано: Пон 04 чер, 2018 12:55
vollena71
та уже года полтора лежит на полке, никто ничего не шлёт
Stringer
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