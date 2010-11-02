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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3087308830893090

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 400
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 400
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 21:22

Не пускает в ИБ, уже минут 20.
Отказ в проведении операции. Просьба совершить операцию позднее!
Rovdof
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 22:29

Support BForward сегодня зря прокатался в отделение на Артема(Сичовых Стрильцив), чтобы узнать, что вместо отделения банка там теперь ремонт и надпись на дверях, что так как ремонт(странный ремонт, если бы я не знал, что тут было отделение, то даже не подумал, что это банк, ни вывески ни надписей на окнах), то банкомат не работает, и ближайшие отделения на Спасской(Контрактовая) и Саксаганского. Сокращаем сеть?
panatar.com
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Повідомлень: 2649
З нами з: 14.06.12
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  #<1 ... 3087308830893090
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