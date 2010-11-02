Не пускает в ИБ, уже минут 20.
Отказ в проведении операции. Просьба совершить операцию позднее!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 чер, 2018 21:22
Не пускает в ИБ, уже минут 20.
Отказ в проведении операции. Просьба совершить операцию позднее!
Додано: Пон 04 чер, 2018 22:29
Support BForward сегодня зря прокатался в отделение на Артема(Сичовых Стрильцив), чтобы узнать, что вместо отделения банка там теперь ремонт и надпись на дверях, что так как ремонт(странный ремонт, если бы я не знал, что тут было отделение, то даже не подумал, что это банк, ни вывески ни надписей на окнах), то банкомат не работает, и ближайшие отделения на Спасской(Контрактовая) и Саксаганского. Сокращаем сеть?
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