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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 чер, 2018 21:22
Не пускает в ИБ, уже минут 20.
Отказ в проведении операции. Просьба совершить операцию позднее!
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Додано: Пон 04 чер, 2018 22:29
Support BForward сегодня зря прокатался в отделение на Артема(Сичовых Стрильцив), чтобы узнать, что вместо отделения банка там теперь ремонт и надпись на дверях, что так как ремонт(странный ремонт, если бы я не знал, что тут было отделение, то даже не подумал, что это банк, ни вывески ни надписей на окнах), то банкомат не работает, и ближайшие отделения на Спасской(Контрактовая) и Саксаганского. Сокращаем сеть?
panatar.com
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unlock
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Додано: Вів 05 чер, 2018 10:48
unlock написав:Support BForward
сегодня зря прокатался в отделение на Артема(Сичовых Стрильцив), чтобы узнать, что вместо отделения банка там теперь ремонт и надпись на дверях, что так как ремонт(странный ремонт, если бы я не знал, что тут было отделение, то даже не подумал, что это банк, ни вывески ни надписей на окнах), то банкомат не работает, и ближайшие отделения на Спасской(Контрактовая) и Саксаганского. Сокращаем сеть?
Добрый день, unlock!
Киевское отделение №3, передислоцировалось. Новый адрес отделения Банка ул. Спасская, 8 Счета, которые были открыты в данном отделении переведены в отделение № 4 по адресу: г. Киев, ул. Спасская, 8, график работы: с ПН по ПТ, 9-18. Зона самообслуживания работает круглосуточно.
Также можно обратиться в любое ближайшее к Вам отделение Forward Bank.
Банк постепенно переформатирует свою сеть и делает деятельность банка более эффективной. Мы закрыли 2 отделения, но открыли большой кредитный центр в Житомире и открываем в Полтаве, Херсоне и Тернополе.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Support BForward
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Додано: Вів 05 чер, 2018 12:28
Support BForward сегодня пришло смс с требованием погасить задолженсть по КД в сумме 1,00 грн. В ИБ этой задолжености не видно. Можна уточнить что это за задолженость? данные отправил в ЛС
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Додано: Вів 05 чер, 2018 12:54
Support BForward написав: unlock написав:Support BForward
сегодня зря прокатался в отделение на Артема(Сичовых Стрильцив), чтобы узнать, что вместо отделения банка там теперь ремонт и надпись на дверях, что так как ремонт(странный ремонт, если бы я не знал, что тут было отделение, то даже не подумал, что это банк, ни вывески ни надписей на окнах), то банкомат не работает, и ближайшие отделения на Спасской(Контрактовая) и Саксаганского. Сокращаем сеть?
Добрый день, unlock!
Киевское отделение №3, передислоцировалось. Новый адрес отделения Банка ул. Спасская, 8 Счета, которые были открыты в данном отделении переведены в отделение № 4 по адресу: г. Киев, ул. Спасская, 8, график работы: с ПН по ПТ, 9-18. Зона самообслуживания работает круглосуточно.
Также можно обратиться в любое ближайшее к Вам отделение Forward Bank.
Банк постепенно переформатирует свою сеть и делает деятельность банка более эффективной. Мы закрыли 2 отделения, но открыли большой кредитный центр в Житомире и открываем в Полтаве, Херсоне и Тернополе.
а почему не прислали информации ни в смс, ни письмом?
Щось мені з ТАС "щастить"
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