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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3088308930903091

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 400
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 400
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 11:44

  BBC написав:
  Support BForward написав:
  unlock написав:Support BForward сегодня зря прокатался в отделение на Артема(Сичовых Стрильцив), чтобы узнать, что вместо отделения банка там теперь ремонт и надпись на дверях, что так как ремонт(странный ремонт, если бы я не знал, что тут было отделение, то даже не подумал, что это банк, ни вывески ни надписей на окнах), то банкомат не работает, и ближайшие отделения на Спасской(Контрактовая) и Саксаганского. Сокращаем сеть?



Добрый день, unlock!
Киевское отделение №3, передислоцировалось. Новый адрес отделения Банка ул. Спасская, 8 Счета, которые были открыты в данном отделении переведены в отделение № 4 по адресу: г. Киев, ул. Спасская, 8, график работы: с ПН по ПТ, 9-18. Зона самообслуживания работает круглосуточно.
Также можно обратиться в любое ближайшее к Вам отделение Forward Bank.

Банк постепенно переформатирует свою сеть и делает деятельность банка более эффективной. Мы закрыли 2 отделения, но открыли большой кредитный центр в Житомире и открываем в Полтаве, Херсоне и Тернополе.
а почему не прислали информации ни в смс, ни письмом?


Добрый день, BBC!
Клиентам, у которых был оформлен депозит в данном отделении была осуществлена ​​SMS-рассылка, плюс осуществлялось информирование клиентов в телефонном режиме.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 12:42

  BBC написав:
  Support BForward написав:
  unlock написав:Support BForward сегодня зря прокатался в отделение на Артема(Сичовых Стрильцив), чтобы узнать, что вместо отделения банка там теперь ремонт и надпись на дверях, что так как ремонт(странный ремонт, если бы я не знал, что тут было отделение, то даже не подумал, что это банк, ни вывески ни надписей на окнах), то банкомат не работает, и ближайшие отделения на Спасской(Контрактовая) и Саксаганского. Сокращаем сеть?



Добрый день, unlock!
Киевское отделение №3, передислоцировалось. Новый адрес отделения Банка ул. Спасская, 8 Счета, которые были открыты в данном отделении переведены в отделение № 4 по адресу: г. Киев, ул. Спасская, 8, график работы: с ПН по ПТ, 9-18. Зона самообслуживания работает круглосуточно.
Также можно обратиться в любое ближайшее к Вам отделение Forward Bank.

Банк постепенно переформатирует свою сеть и делает деятельность банка более эффективной. Мы закрыли 2 отделения, но открыли большой кредитный центр в Житомире и открываем в Полтаве, Херсоне и Тернополе.
а почему не прислали информации ни в смс, ни письмом?

Присылали, за месяц.
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 13:17

Support BForward, а хто в Спостережній раді банки лишився?
Щось на сайті не знайшов?
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