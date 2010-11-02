unlock написав:Support BForward сегодня зря прокатался в отделение на Артема(Сичовых Стрильцив), чтобы узнать, что вместо отделения банка там теперь ремонт и надпись на дверях, что так как ремонт(странный ремонт, если бы я не знал, что тут было отделение, то даже не подумал, что это банк, ни вывески ни надписей на окнах), то банкомат не работает, и ближайшие отделения на Спасской(Контрактовая) и Саксаганского. Сокращаем сеть?
Добрый день, unlock! Киевское отделение №3, передислоцировалось. Новый адрес отделения Банка ул. Спасская, 8 Счета, которые были открыты в данном отделении переведены в отделение № 4 по адресу: г. Киев, ул. Спасская, 8, график работы: с ПН по ПТ, 9-18. Зона самообслуживания работает круглосуточно. Также можно обратиться в любое ближайшее к Вам отделение Forward Bank.
Банк постепенно переформатирует свою сеть и делает деятельность банка более эффективной. Мы закрыли 2 отделения, но открыли большой кредитный центр в Житомире и открываем в Полтаве, Херсоне и Тернополе.
а почему не прислали информации ни в смс, ни письмом?
Добрый день, BBC! Клиентам, у которых был оформлен депозит в данном отделении была осуществлена SMS-рассылка, плюс осуществлялось информирование клиентов в телефонном режиме.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України) 044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
unlock написав:Support BForward сегодня зря прокатался в отделение на Артема(Сичовых Стрильцив), чтобы узнать, что вместо отделения банка там теперь ремонт и надпись на дверях, что так как ремонт(странный ремонт, если бы я не знал, что тут было отделение, то даже не подумал, что это банк, ни вывески ни надписей на окнах), то банкомат не работает, и ближайшие отделения на Спасской(Контрактовая) и Саксаганского. Сокращаем сеть?
Добрый день, unlock! Киевское отделение №3, передислоцировалось. Новый адрес отделения Банка ул. Спасская, 8 Счета, которые были открыты в данном отделении переведены в отделение № 4 по адресу: г. Киев, ул. Спасская, 8, график работы: с ПН по ПТ, 9-18. Зона самообслуживания работает круглосуточно. Также можно обратиться в любое ближайшее к Вам отделение Forward Bank.
Банк постепенно переформатирует свою сеть и делает деятельность банка более эффективной. Мы закрыли 2 отделения, но открыли большой кредитный центр в Житомире и открываем в Полтаве, Херсоне и Тернополе.
а почему не прислали информации ни в смс, ни письмом?
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