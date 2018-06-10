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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 чер, 2018 09:18
Support BForward написав: Квесторе_поверніться написав:
Support BForward, а хто в Спостережній раді банки лишився?
Щось на сайті не знайшов?
Добрый день, Квесторе_поверніться!
На сайт: Особлива інформація емітента від 01 03 2018 http://www.forward-bank.com/about/discl ... 032018.pdf
Дякую за ынфо.
Не форичить у Васhttp://www.forward-bank.com/about/activ ... -limit.pdf
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Квесторе_поверніться
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