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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3089309030913092

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 400
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 400
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 09:18

  Support BForward написав:
  Квесторе_поверніться написав:Support BForward, а хто в Спостережній раді банки лишився?
Щось на сайті не знайшов?


Добрый день, Квесторе_поверніться!
На сайт: Особлива інформація емітента від 01 03 2018 http://www.forward-bank.com/about/discl ... 032018.pdf

Дякую за ынфо.
Не форичить у Вас
http://www.forward-bank.com/about/activ ... -limit.pdf
Квесторе_поверніться
 
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