Support BForward написав:
Добрый день, Квесторе_поверніться!
На сайт: Особлива інформація емітента від 01 03 2018
http://www.forward-bank.com/about/discl ... 032018.pdf
Дякую за ынфо.
Не форичить у Вас
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 чер, 2018 09:18
Дякую за ынфо.
Не форичить у Вас
Додано: Пон 11 чер, 2018 09:49
Не могу сделать оплату.
Firefox ругается:
Владелец 3ds.forward-bank.com неправильно настроил свой веб-сайт ("SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER").
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