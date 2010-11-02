Support BForward написав:
Добрый день, Квесторе_поверніться!
На сайт: Особлива інформація емітента від 01 03 2018
http://www.forward-bank.com/about/discl ... 032018.pdf
Дякую за ынфо.
Не форичить у Вас
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 чер, 2018 09:18
Дякую за ынфо.
Не форичить у Вас
Додано: Пон 11 чер, 2018 09:49
Не могу сделать оплату.
Firefox ругается:
Владелец 3ds.forward-bank.com неправильно настроил свой веб-сайт ("SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER").
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Додано: Пон 11 чер, 2018 14:52
Рейтинг надійності депо в Фарсі в 1 кварталі року 2018 був вищий ніж в Сіми
Додано: Пон 11 чер, 2018 15:16
Добрий день, greenozon!
Дякуємо! Кнопку RSS зняли з сайту.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Пон 11 чер, 2018 16:58
sens
денег в капитал не будет до 1 августа! так что придется подождать....
и потренировать нервы клиентам, чтобы были крепкими
Додано: Пон 11 чер, 2018 18:04
Тут детально
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