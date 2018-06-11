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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3089309030913092

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 400
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 400
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 09:18

  Support BForward написав:
  Квесторе_поверніться написав:Support BForward, а хто в Спостережній раді банки лишився?
Щось на сайті не знайшов?


Добрый день, Квесторе_поверніться!
На сайт: Особлива інформація емітента від 01 03 2018 http://www.forward-bank.com/about/discl ... 032018.pdf

Дякую за ынфо.
Не форичить у Вас
http://www.forward-bank.com/about/activ ... -limit.pdf
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 09:49

Не могу сделать оплату.
Firefox ругается:
Владелец 3ds.forward-bank.com неправильно настроил свой веб-сайт ("SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER").
промо-код «Бонус к депозитам» minfin.com.ua/deposits/bonus/ - “MES5FGI”
v-m-
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 14:52

Рейтинг надійності депо в Фарсі в 1 кварталі року 2018 був вищий ніж в Сіми
https://globusbank.com.ua/images/upload ... f47c41.png
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 15:16

  greenozon написав:@Support BForward

не працює кнопка РСС-новин, а саме -
http://prntscr.com/jskeje

отримуємо ой...

http://prntscr.com/jskggb


ідея - може варто взагалі ту кнопку забрати? RSS вроді як стара технологія


Добрий день, greenozon!
Дякуємо! Кнопку RSS зняли з сайту.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:58

sens

денег в капитал не будет до 1 августа! так что придется подождать.... :twisted:

и потренировать нервы клиентам, чтобы были крепкими

https://finclub.net/analytics/andrej-ki ... efona.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 18:04

  Квесторе_поверніться написав:Рейтинг надійності депо в Фарсі в 1 кварталі року 2018 був вищий ніж в Сіми
https://globusbank.com.ua/images/upload ... f47c41.png

Тут детально
http://standard-rating.biz/data/upload/ ... q_2018.pdf
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:26

Support BForward, так і не зафоричило :(
http://www.forward-bank.com/about/activ ... -limit.pdf
Змінив на May2018 і запрацювало. :) Змініть на сайті.
Н5 щось підсушився. :(
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