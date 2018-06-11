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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 чер, 2018 13:27
vcy написав:
Re: Форвард Банк Forward Bank
Support BForward, еще в апреле по карте "выручалочка для вкладчиков" совершил 4 покупки всего на 4 000 гр. с одним и тем же МСС кодом. Ожидал выплаты кешбека в сумме 200гр.(грязными), выплатили меньше 50гр. Заявки на горячей линии не помогают, до сих пор нет решения. Что делать?
Добрый день, vcy!
Уточните, пожалуйста, на av-kudryashova@forward-bank.com
Ваши ФИО и номер телефона, проверим.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Додано: Вів 12 чер, 2018 13:55
Support BForward написав: vcy написав:
Re: Форвард Банк Forward Bank
Support BForward, еще в апреле по карте "выручалочка для вкладчиков" совершил 4 покупки всего на 4 000 гр. с одним и тем же МСС кодом. Ожидал выплаты кешбека в сумме 200гр.(грязными), выплатили меньше 50гр. Заявки на горячей линии не помогают, до сих пор нет решения. Что делать?
Добрый день, vcy!
Уточните, пожалуйста, на av-kudryashova@forward-bank.com
Ваши ФИО и номер телефона, проверим.
Отправил.Кстати эту карту в интернет банке не видно вообще с момента получения.
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vcy
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Додано: Вів 12 чер, 2018 14:24
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
-
Support BForward
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2547
- З нами з: 24.09.12
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 144 раз.
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