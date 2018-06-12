vcy написав:Re: Форвард Банк Forward Bank Support BForward, еще в апреле по карте "выручалочка для вкладчиков" совершил 4 покупки всего на 4 000 гр. с одним и тем же МСС кодом. Ожидал выплаты кешбека в сумме 200гр.(грязными), выплатили меньше 50гр. Заявки на горячей линии не помогают, до сих пор нет решения. Что делать?
vcy написав:Re: Форвард Банк Forward Bank Support BForward, еще в апреле по карте "выручалочка для вкладчиков" совершил 4 покупки всего на 4 000 гр. с одним и тем же МСС кодом. Ожидал выплаты кешбека в сумме 200гр.(грязными), выплатили меньше 50гр. Заявки на горячей линии не помогают, до сих пор нет решения. Что делать?
Добрий день, Квесторе_поверніться! На сайті банку у розділі "Показники діяльності банку" всі посилання на документи відкриваются корректно. Уточніть, будь ласка, як Ви зашли на сторінку, яка не працює.