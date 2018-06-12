RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3090309130923093

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 400
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 400
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 13:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vcy написав:Re: Форвард Банк Forward Bank
Support BForward, еще в апреле по карте "выручалочка для вкладчиков" совершил 4 покупки всего на 4 000 гр. с одним и тем же МСС кодом. Ожидал выплаты кешбека в сумме 200гр.(грязными), выплатили меньше 50гр. Заявки на горячей линии не помогают, до сих пор нет решения. Что делать?


Добрый день, vcy!
Уточните, пожалуйста, на av-kudryashova@forward-bank.com Ваши ФИО и номер телефона, проверим.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2547
З нами з: 24.09.12
Подякував: 65 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 13:55

  Support BForward написав:
  vcy написав:Re: Форвард Банк Forward Bank
Support BForward, еще в апреле по карте "выручалочка для вкладчиков" совершил 4 покупки всего на 4 000 гр. с одним и тем же МСС кодом. Ожидал выплаты кешбека в сумме 200гр.(грязными), выплатили меньше 50гр. Заявки на горячей линии не помогают, до сих пор нет решения. Что делать?


Добрый день, vcy!
Уточните, пожалуйста, на av-kudryashova@forward-bank.com Ваши ФИО и номер телефона, проверим.


Отправил.Кстати эту карту в интернет банке не видно вообще с момента получения.
vcy
 
Повідомлень: 15
З нами з: 07.06.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 14:24

  Квесторе_поверніться написав:
  Support BForward написав:
  Квесторе_поверніться написав:Support BForward, так і не зафоричило :(
http://www.forward-bank.com/about/activ ... -limit.pdf
Змінив на May2018 і запрацювало. :) Змініть на сайті.
Н5 щось підсушився. :(

Добрий день, Квесторе_поверніться!
На сайті банку у розділі "Показники діяльності банку" всі посилання на документи відкриваются корректно. Уточніть, будь ласка, як Ви зашли на сторінку, яка не працює.

Зі сторінки http://www.forward-bank.com/about/activities/May2018/
тиць на Перехід на Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції станом на 01.06.2018 р.
викидає на
http://www.forward-bank.com/about/activ ... -limit.pdf
А має на
http://www.forward-bank.com/about/activ ... -limit.pdf
Так зрозуміло?


Дякую. Виправили.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2547
З нами з: 24.09.12
Подякував: 65 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:07

По моему это все.
Держатели бондов «Русского стандарта» потребовали их досрочного погашения
https://www.kommersant.ru/doc/3656991
Держатели бондов поняли лучше клок шерсти, чем ничего...Это приговор
laa1999
 
Повідомлень: 2663
З нами з: 10.06.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 10:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

https://www.rbc.ua/rus/news/bank-forvar ... 74320.html
Вадимка
 
Повідомлень: 110
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:42

  laa1999 написав:По моему это все.
Держатели бондов «Русского стандарта» потребовали их досрочного погашения
https://www.kommersant.ru/doc/3656991
Держатели бондов поняли лучше клок шерсти, чем ничего...Это приговор

Виглядає що 34 млд рейхрябчика слід повертати кредиторам.
Але ця катавасія ще буде тягнутися довго.
Погано що Таріко в цьому випадку на крючку з підмоченою репутацією.
В Фарс то слід докинути біля 1 млрд рейхрябчика - завдання цілком по силах.
Але постає питання - для чого? :(
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24765
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1268 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Але постає питання - для чого?

Мож шобы затихарится в Украине
Или таки продать не за 1грн эту банку с еуропейскими аХционерами :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24585
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1967 раз.
Подякували: 2764 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:18

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Але постає питання - для чого?

Мож шобы затихарится в Украине
Или таки продать не за 1грн эту банку с еуропейскими аХционерами :)

А хто купить?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24765
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1268 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:24

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Але постає питання - для чого?

Мож шобы затихарится в Украине
Или таки продать не за 1грн эту банку с еуропейскими аХционерами :)

А хто купить?

Да Альянс, например. У них же аХресивная политика розвитку ритейла, им отделения нужны :lol: :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24585
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1967 раз.
Подякували: 2764 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3090309130923093
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Nataly_ru, readrend, sens, slasva, vcy і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 21, 22, 23
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
229 28313
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 чер, 2018 13:36
clientage
Альфа-Банк 1 ... 5697, 5698, 5699
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
56983 7314097
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 чер, 2018 12:39
vollena71
А-Банк 1 ... 1008, 1009, 1010
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10095 1461942
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 чер, 2018 11:01
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (230)
13.06.2018 14:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.