vcy написав:Re: Форвард Банк Forward Bank Support BForward, еще в апреле по карте "выручалочка для вкладчиков" совершил 4 покупки всего на 4 000 гр. с одним и тем же МСС кодом. Ожидал выплаты кешбека в сумме 200гр.(грязными), выплатили меньше 50гр. Заявки на горячей линии не помогают, до сих пор нет решения. Что делать?
vcy написав:Re: Форвард Банк Forward Bank Support BForward, еще в апреле по карте "выручалочка для вкладчиков" совершил 4 покупки всего на 4 000 гр. с одним и тем же МСС кодом. Ожидал выплаты кешбека в сумме 200гр.(грязными), выплатили меньше 50гр. Заявки на горячей линии не помогают, до сих пор нет решения. Что делать?
Добрий день, Квесторе_поверніться! На сайті банку у розділі "Показники діяльності банку" всі посилання на документи відкриваются корректно. Уточніть, будь ласка, як Ви зашли на сторінку, яка не працює.
laa1999 написав:По моему это все. Держатели бондов «Русского стандарта» потребовали их досрочного погашения https://www.kommersant.ru/doc/3656991 Держатели бондов поняли лучше клок шерсти, чем ничего...Это приговор
Виглядає що 34 млд рейхрябчика слід повертати кредиторам. Але ця катавасія ще буде тягнутися довго. Погано що Таріко в цьому випадку на крючку з підмоченою репутацією. В Фарс то слід докинути біля 1 млрд рейхрябчика - завдання цілком по силах. Але постає питання - для чого?