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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3091309230933094

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 400
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 400
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:15

А Жувиленд воскреснуть не хочет? Его агенты влияния давноо уже внедрены у банку :)
Там и молодое поколение и умудрённое жизнью оч. када-то хотели банком порулить :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:46

  clientage написав:А Жувиленд воскреснуть не хочет? Его агенты влияния давноо уже внедрены у банку :)
Там и молодое поколение и умудрённое жизнью оч. када-то хотели банком порулить :)

Кому нужен банк -который только официально по капиталу 663 млн. должен? А как начнешь капать....
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 15:23

  Вадимка написав:https://www.rbc.ua/rus/news/bank-forvard-zavershit-uvelichenie-kapitala-1528874320.html

на 11.06.2018 г. коэффициент мгновенной ликвидности (H4) составляет 140,98%, коэффициент краткосрочной ликвидности (Н6) – 65,50%, коэффициент текущей ликвидности (H5) – 60,36%.
І тут ліквідності не послідовно пишуть.
А Н5 все просідає і просідає. :(
Квесторе_поверніться
 
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