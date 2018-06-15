А Жувиленд воскреснуть не хочет? Его агенты влияния давноо уже внедрены у банку
Там и молодое поколение и умудрённое жизнью оч. када-то хотели банком порулить
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 чер, 2018 14:15
А Жувиленд воскреснуть не хочет? Его агенты влияния давноо уже внедрены у банку
Там и молодое поколение и умудрённое жизнью оч. када-то хотели банком порулить
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 13 чер, 2018 14:46
Додано: Сер 13 чер, 2018 15:23
на 11.06.2018 г. коэффициент мгновенной ликвидности (H4) составляет 140,98%, коэффициент краткосрочной ликвидности (Н6) – 65,50%, коэффициент текущей ликвидности (H5) – 60,36%.
І тут ліквідності не послідовно пишуть.
А Н5 все просідає і просідає.
Додано: Суб 16 чер, 2018 07:30
5% кешбек
Господа, кто-то уже получал 5% кешбека за депозит?
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
Додано: Суб 16 чер, 2018 11:19
Додано: Суб 16 чер, 2018 12:29
На ринку високомаржинального кредитування в татечка...нє ідут дєла.
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