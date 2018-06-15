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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3091309230933094

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 400
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 400
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:15

А Жувиленд воскреснуть не хочет? Его агенты влияния давноо уже внедрены у банку :)
Там и молодое поколение и умудрённое жизнью оч. када-то хотели банком порулить :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:46

  clientage написав:А Жувиленд воскреснуть не хочет? Его агенты влияния давноо уже внедрены у банку :)
Там и молодое поколение и умудрённое жизнью оч. када-то хотели банком порулить :)

Кому нужен банк -который только официально по капиталу 663 млн. должен? А как начнешь капать....
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 15:23

  Вадимка написав:https://www.rbc.ua/rus/news/bank-forvard-zavershit-uvelichenie-kapitala-1528874320.html

на 11.06.2018 г. коэффициент мгновенной ликвидности (H4) составляет 140,98%, коэффициент краткосрочной ликвидности (Н6) – 65,50%, коэффициент текущей ликвидности (H5) – 60,36%.
І тут ліквідності не послідовно пишуть.
А Н5 все просідає і просідає. :(
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 07:30

5% кешбек

Господа, кто-то уже получал 5% кешбека за депозит?
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
deneg net
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 11:19

  deneg net написав:Господа, кто-то уже получал 5% кешбека за депозит?

А шо...не заплатили кишмиш?
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 12:29

На ринку високомаржинального кредитування в татечка...нє ідут дєла. :(
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10510375
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 16:04

В тексті неточність
Forward Bank отримав найвищу оцінку надійності банківських вкладів за результатами діяльності 1-го півріччя (1 кварталу) 2018 року, згідно з Рейтингом надійності (привабливості) банківських депозитів РА «Стандарт Рейтинг»
http://www.forward-bank.com/press-cente ... -depozitv/
Кредитний портфель помаленьку росте...а от депопортфель худне. :(
Кредитний портфель на 01.04.2018 р. склав 1 551 895 тис. грн. Кошти фізичних осіб на 01.04.2018 р. склали 1 445 623, 4 тис грн.
Кредитний портфель на 01.06.2018 р. склав 1 570 441,41 тис. грн. Кошти фізичних осіб на 01.06.2018 р. склали 1 418 979,79 тис. грн.
Видно деякі вкладники злякалися відємного капіталу. :(
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 16:26

  Квесторе_поверніться написав:
  deneg net написав:Господа, кто-то уже получал 5% кешбека за депозит?

А шо...не заплатили кишмиш?


Ви просто інформуєте про цей вклад чи спробували практично?
V2
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 17:11

V2, ніхто не хоче признаватись про 5% кишмишний вклад тут.
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 19:27

  Квесторе_поверніться написав:
  deneg net написав:Господа, кто-то уже получал 5% кешбека за депозит?

А шо...не заплатили кишмиш?

Мне не за что платить, ибо депо я не открывал.
Интересно, где про этот кишмиш написано?
А так же хочется узнать, как это работает в реале, кишмиш чистый 5% или 4% после налоха и т.д.
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
deneg net
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