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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 чер, 2018 19:04
deneg net написав: Квесторе_поверніться написав: deneg net написав:
Господа, кто-то уже получал 5% кешбека за депозит?
А шо...не заплатили кишмиш?
Мне не за что платить, ибо депо я не открывал.
Интересно, где про этот кишмиш написано?
А так же хочется узнать, как это работает в реале, кишмиш чистый 5% или 4% после налоха и т.д.
Через 5 дней выплачивают на карту 4.025%
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Нед 17 чер, 2018 19:36
ramaz
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