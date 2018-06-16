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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3092309330943095

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 400
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 400
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 19:04

  deneg net написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  deneg net написав:Господа, кто-то уже получал 5% кешбека за депозит?

А шо...не заплатили кишмиш?

Мне не за что платить, ибо депо я не открывал.
Интересно, где про этот кишмиш написано?
А так же хочется узнать, как это работает в реале, кишмиш чистый 5% или 4% после налоха и т.д.

Через 5 дней выплачивают на карту 4.025%
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 21:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

  guntherhouse777 написав:Через 5 дней выплачивают на карту 4.025%

Де є чітко прописані умови цього продукту? (офіційний веб сайт цікавить)
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greenozon
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Повідомлень: 2268
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Подякував: 164 раз.
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  #<1 ... 3092309330943095
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