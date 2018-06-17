deneg net написав:
Мне не за что платить, ибо депо я не открывал.
Интересно, где про этот кишмиш написано?
А так же хочется узнать, как это работает в реале, кишмиш чистый 5% или 4% после налоха и т.д.
Через 5 дней выплачивают на карту 4.025%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 чер, 2018 19:04
Через 5 дней выплачивают на карту 4.025%
Додано: Нед 17 чер, 2018 21:16
Re: Форвард Банк Forward Bank
Де є чітко прописані умови цього продукту? (офіційний веб сайт цікавить)
+50грн !
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Додано: Пон 18 чер, 2018 05:59
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