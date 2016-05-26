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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3093309430953096>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 401
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 401
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 19:04

  deneg net написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  deneg net написав:Господа, кто-то уже получал 5% кешбека за депозит?

А шо...не заплатили кишмиш?

Мне не за что платить, ибо депо я не открывал.
Интересно, где про этот кишмиш написано?
А так же хочется узнать, как это работает в реале, кишмиш чистый 5% или 4% после налоха и т.д.

Через 5 дней выплачивают на карту 4.025%
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 21:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

  guntherhouse777 написав:Через 5 дней выплачивают на карту 4.025%

Де є чітко прописані умови цього продукту? (офіційний веб сайт цікавить)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 05:59

  greenozon написав:
  guntherhouse777 написав:Через 5 дней выплачивают на карту 4.025%

Де є чітко прописані умови цього продукту? (офіційний веб сайт цікавить)

Купеческое слово
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 08:42

  guntherhouse777 написав:
  greenozon написав:
  guntherhouse777 написав:Через 5 дней выплачивают на карту 4.025%

Де є чітко прописані умови цього продукту? (офіційний веб сайт цікавить)

Купеческое слово

Із депо 190000 грн кишмиш 7647,5 чистими за 5 робочих днів.
Плюс 20342,35 на протязі року (виплата щомісячно).
АХція закінчується 29 червня.
Не агітую...лише інформую.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 08:43

депозит з кешбеком

А через ІБ можна депозит з кешбеком відкрити?
Doda
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 08:47

  Doda написав:А через ІБ можна депозит з кешбеком відкрити?

Так тільки і виключно через ІБ депо ++++367 і можна відкрити.
Через відділення депокишмишний не відкривається.
Лишилось 11 днів. :wink:
Але якщо портфель депо не спасуть то можливо ще крашу аХцію придумають?
ПРизнавайтесь хто відкрив ++++367 онлайн?
А то виглядає що ніхто. :(
18,3% навіть ОВДП не дають. :)
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Пон 18 чер, 2018 08:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 08:49

заманчиво. но, если будет курс 30, то тогда даже в минусе в дол.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 08:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Не агітую...лише інформую.


Так самі спробували чи ні? ;)
V2
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 08:53

  Игорь Алексеевич написав:заманчиво. но, если будет курс 30, то тогда даже в минусе в дол.

Тут слід орієнтуватись на курс через рік 2019 року.
Літо вже буде з новим Президентом і новим курсом.
Який це буде Президент і новий курс ніхто не знає.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 08:54

  V2 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Не агітую...лише інформую.


Так самі спробували чи ні? ;)

Секрет.
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