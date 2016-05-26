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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 чер, 2018 19:04
deneg net написав: Квесторе_поверніться написав: deneg net написав:
Господа, кто-то уже получал 5% кешбека за депозит?
А шо...не заплатили кишмиш?
Мне не за что платить, ибо депо я не открывал.
Интересно, где про этот кишмиш написано?
А так же хочется узнать, как это работает в реале, кишмиш чистый 5% или 4% после налоха и т.д.
Через 5 дней выплачивают на карту 4.025%
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guntherhouse777
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Додано: Нед 17 чер, 2018 21:16
guntherhouse777 написав:
Через 5 дней выплачивают на карту 4.025%
Де є чітко прописані умови цього продукту? (офіційний веб сайт цікавить)
+50грн !
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greenozon
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Додано: Пон 18 чер, 2018 05:59
greenozon написав: guntherhouse777 написав:
Через 5 дней выплачивают на карту 4.025%
Де є чітко прописані умови цього продукту? (офіційний веб сайт цікавить)
Купеческое слово
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guntherhouse777
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Додано: Пон 18 чер, 2018 08:42
guntherhouse777 написав: greenozon написав: guntherhouse777 написав:
Через 5 дней выплачивают на карту 4.025%
Де є чітко прописані умови цього продукту? (офіційний веб сайт цікавить)
Купеческое слово
Із депо 190000 грн кишмиш 7647,5 чистими за 5 робочих днів.
Плюс 20342,35 на протязі року (виплата щомісячно).
АХція закінчується 29 червня.
Не агітую...лише інформую.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 18 чер, 2018 08:43
А через ІБ можна депозит з кешбеком відкрити?
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Doda
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Додано: Пон 18 чер, 2018 08:47
Doda написав:
А через ІБ можна депозит з кешбеком відкрити?
Так тільки і виключно через ІБ депо ++++367 і можна відкрити.Через відділення депокишмишний не відкривається.
Лишилось 11 днів.
Але якщо портфель депо не спасуть то можливо ще крашу аХцію придумають?
ПРизнавайтесь хто відкрив ++++367 онлайн?
А то виглядає що ніхто.
18,3% навіть ОВДП не дають.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 08:49
заманчиво. но, если будет курс 30, то тогда даже в минусе в дол.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 18 чер, 2018 08:52
Квесторе_поверніться написав:
Не агітую...лише інформую.
Так самі спробували чи ні?
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V2
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Додано: Пон 18 чер, 2018 08:53
Игорь Алексеевич написав:
заманчиво. но, если будет курс 30, то тогда даже в минусе в дол.
Тут слід орієнтуватись на курс через рік 2019 року.
Літо вже буде з новим Президентом і новим курсом.
Який це буде Президент і новий курс ніхто не знає.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 08:54
V2 написав: Квесторе_поверніться написав:
Не агітую...лише інформую.
Так самі спробували чи ні?
Секрет.
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Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
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