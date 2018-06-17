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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3094309530963097>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 401
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 401
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 09:09

  Квесторе_поверніться написав:
  Игорь Алексеевич написав:заманчиво. но, если будет курс 30, то тогда даже в минусе в дол.

Тут слід орієнтуватись на курс через рік 2019 року.
Літо вже буде з новим Президентом і новим курсом.
Який це буде Президент і новий курс ніхто не знає.


да хоть будет и новый презид., но курс у.е. будет старый в пред.30, как заложено в бюджете на 18г. там мвф у нас сидит на шеи.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 09:12

  Игорь Алексеевич написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Игорь Алексеевич написав:заманчиво. но, если будет курс 30, то тогда даже в минусе в дол.

Тут слід орієнтуватись на курс через рік 2019 року.
Літо вже буде з новим Президентом і новим курсом.
Який це буде Президент і новий курс ніхто не знає.


да хоть будет и новый презид., но курс у.е. будет старый в пред.30, как заложено в бюджете на 18г. там мвф у нас сидит на шеи.

30 це середній по року, а конктетно 18 чевня 2019 року курс ніхто не знає.
І чи буде в БС Неньки така банка як Фапс теж ніхто не знає.
До 1 червня не принесли в капітал 488 млн грн...а чи принесуть 663 млн до 1 серпня ніхто не знає.
ДідЯша вже весь на нервах.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 09:34

Интересно. У меня ежемесячная выплата процентов 17-го числа на сберсчёт. Впервые выплатили в понедельник вместо вечера пятницы перед выходными...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 09:47

кишмиш 5%

Если не принесут 663 ляма до 1 августа, то по ходу будет ва
В таком случае, нужно срочно открывать депо и получать кишмиш 5%
А в августе, после ввода ва, получим тело из фонда
В итоге, через пару месяцев будет тело из фонда, %% за эти пару месяцев и кишмиш
И курс в августе будет ещё нормальный, если кому надо скупиться $
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
deneg net
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 09:59

  deneg net написав:Если не принесут 663 ляма до 1 августа, то по ходу будет ва
В таком случае, нужно срочно открывать депо и получать кишмиш 5%
А в августе, после ввода ва, получим тело из фонда
В итоге, через пару месяцев будет тело из фонда, %% за эти пару месяцев и кишмиш
И курс в августе будет ещё нормальный, если кому надо скупиться $

Серпень місяць выдпусток...ТА може затягнути повернення тіла на вересень.
Вимальовується втрата % за 2 місяці. А там і американець подорожчає.
Але поки що надіємся що 663 млн принесе Таріко.
Це півроку може депо не брати і кредитувати кредитувати кредитувати...
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 10:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:18,3% навіть ОВДП не дають.


Так з ОВДП не беруть барску мзду, а з депошок грабують аж 19.5%
так що треба рахувати, що воно вигідніше
+ %% по ОВДП-шкам ростуть за останній час, видать папіру треба багато.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 10:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:18,3% навіть ОВДП не дають.


Так з ОВДП не беруть барску мзду, а з депошок грабують аж 19.5%
так що треба рахувати, що воно вигідніше
+ %% по ОВДП-шкам ростуть за останній час, видать папіру треба багато.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 13:00

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:18,3% навіть ОВДП не дають.


Так з ОВДП не беруть барску мзду, а з депошок грабують аж 19.5%
так що треба рахувати, що воно вигідніше
+ %% по ОВДП-шкам ростуть за останній час, видать папіру треба багато.


Тут вже порахували: viewtopic.php?p=4388257#p4388257
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 13:48

  deneg net написав:Если не принесут 663 ляма до 1 августа, то по ходу будет ва
В таком случае, нужно срочно открывать депо и получать кишмиш 5%
А в августе, после ввода ва, получим тело из фонда
В итоге, через пару месяцев будет тело из фонда, %% за эти пару месяцев и кишмиш
И курс в августе будет ещё нормальный, если кому надо скупиться $



Совершенно правильная схема.. Одно но.. - управляющий из фонда может заблочить все депо с выданным кишмишем - причину найдёт без проблем.. И тогда зависалово возможно очень длительное. А, учитывая, что таких депо будет раз два и и обчелся. Соответственно, общественный резонанс минимальный - речь может идти и о годах. Поэтому просто лучше тупо сваливать оттуда.
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:17

  бульбик написав:
  deneg net написав:Если не принесут 663 ляма до 1 августа, то по ходу будет ва
В таком случае, нужно срочно открывать депо и получать кишмиш 5%
А в августе, после ввода ва, получим тело из фонда
В итоге, через пару месяцев будет тело из фонда, %% за эти пару месяцев и кишмиш
И курс в августе будет ещё нормальный, если кому надо скупиться $



Совершенно правильная схема.. Одно но.. - управляющий из фонда может заблочить все депо с выданным кишмишем - причину найдёт без проблем.. И тогда зависалово возможно очень длительное. А, учитывая, что таких депо будет раз два и и обчелся. Соответственно, общественный резонанс минимальный - речь может идти и о годах. Поэтому просто лучше тупо сваливать оттуда.


*100. вообще с сентября и до выборов лучше в гараже держать у.е. чем в банках.
там еще постанова есть в нбу. в случае шухера в стране никому ничего не отдавать.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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