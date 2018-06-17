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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 чер, 2018 09:09
Квесторе_поверніться написав: Игорь Алексеевич написав:
заманчиво. но, если будет курс 30, то тогда даже в минусе в дол.
Тут слід орієнтуватись на курс через рік 2019 року.
Літо вже буде з новим Президентом і новим курсом.
Який це буде Президент і новий курс ніхто не знає.
да хоть будет и новый презид., но курс у.е. будет старый в пред.30, как заложено в бюджете на 18г. там мвф у нас сидит на шеи.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 09:12
Игорь Алексеевич написав:
Квесторе_поверніться написав: Игорь Алексеевич написав:
заманчиво. но, если будет курс 30, то тогда даже в минусе в дол.
Тут слід орієнтуватись на курс через рік 2019 року.
Літо вже буде з новим Президентом і новим курсом.
Який це буде Президент і новий курс ніхто не знає.
да хоть будет и новый презид., но курс у.е. будет старый в пред.30, как заложено в бюджете на 18г. там мвф у нас сидит на шеи.
30 це середній по року, а конктетно 18 чевня 2019 року курс ніхто не знає.
І чи буде в БС Неньки така банка як Фапс теж ніхто не знає.
До 1 червня не принесли в капітал 488 млн грн...а чи принесуть 663 млн до 1 серпня ніхто не знає.
ДідЯша вже весь на нервах.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 18 чер, 2018 09:34
Интересно. У меня ежемесячная выплата процентов 17-го числа на сберсчёт. Впервые выплатили в понедельник вместо вечера пятницы перед выходными...
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Додано: Пон 18 чер, 2018 09:47
Если не принесут 663 ляма до 1 августа, то по ходу будет ва
В таком случае, нужно срочно открывать депо и получать кишмиш 5%
А в августе, после ввода ва, получим тело из фонда
В итоге, через пару месяцев будет тело из фонда, %% за эти пару месяцев и кишмиш
И курс в августе будет ещё нормальный, если кому надо скупиться $
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
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deneg net
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Додано: Пон 18 чер, 2018 09:59
deneg net написав:
Если не принесут 663 ляма до 1 августа, то по ходу будет ва
В таком случае, нужно срочно открывать депо и получать кишмиш 5%
А в августе, после ввода ва, получим тело из фонда
В итоге, через пару месяцев будет тело из фонда, %% за эти пару месяцев и кишмиш
И курс в августе будет ещё нормальный, если кому надо скупиться $
Серпень місяць выдпусток...ТА може затягнути повернення тіла на вересень.
Вимальовується втрата % за 2 місяці. А там і американець подорожчає.
Але поки що надіємся що 663 млн принесе Таріко.
Це півроку може депо не брати і кредитувати кредитувати кредитувати...
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 18 чер, 2018 10:58
Квесторе_поверніться написав:
18,3% навіть ОВДП не дають.
Так з ОВДП не беруть барску мзду, а з депошок грабують аж 19.5%
так що треба рахувати, що воно вигідніше
+ %% по ОВДП-шкам ростуть за останній час, видать папіру треба багато.
+50грн !
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Додано: Пон 18 чер, 2018 10:58
Квесторе_поверніться написав:
18,3% навіть ОВДП не дають.
Так з ОВДП не беруть барску мзду, а з депошок грабують аж 19.5%
так що треба рахувати, що воно вигідніше
+ %% по ОВДП-шкам ростуть за останній час, видать папіру треба багато.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
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greenozon
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Додано: Пон 18 чер, 2018 13:00
greenozon написав: Квесторе_поверніться написав:
18,3% навіть ОВДП не дають.
Так з ОВДП не беруть барску мзду, а з депошок грабують аж 19.5%
так що треба рахувати, що воно вигідніше
+ %% по ОВДП-шкам ростуть за останній час, видать папіру треба багато.
Тут вже порахували: viewtopic.php?p=4388257#p4388257
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Додано: Пон 18 чер, 2018 13:48
deneg net написав:
Если не принесут 663 ляма до 1 августа, то по ходу будет ва
В таком случае, нужно срочно открывать депо и получать кишмиш 5%
А в августе, после ввода ва, получим тело из фонда
В итоге, через пару месяцев будет тело из фонда, %% за эти пару месяцев и кишмиш
И курс в августе будет ещё нормальный, если кому надо скупиться $
Совершенно правильная схема.. Одно но.. - управляющий из фонда может заблочить все депо с выданным кишмишем - причину найдёт без проблем.. И тогда зависалово возможно очень длительное. А, учитывая, что таких депо будет раз два и и обчелся. Соответственно, общественный резонанс минимальный - речь может идти и о годах. Поэтому просто лучше тупо сваливать оттуда.
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бульбик
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Додано: Пон 18 чер, 2018 15:17
бульбик написав: deneg net написав:
Если не принесут 663 ляма до 1 августа, то по ходу будет ва
В таком случае, нужно срочно открывать депо и получать кишмиш 5%
А в августе, после ввода ва, получим тело из фонда
В итоге, через пару месяцев будет тело из фонда, %% за эти пару месяцев и кишмиш
И курс в августе будет ещё нормальный, если кому надо скупиться $
Совершенно правильная схема.. Одно но.. - управляющий из фонда может заблочить все депо с выданным кишмишем - причину найдёт без проблем.. И тогда зависалово возможно очень длительное. А, учитывая, что таких депо будет раз два и и обчелся. Соответственно, общественный резонанс минимальный - речь может идти и о годах. Поэтому просто лучше тупо сваливать оттуда.
*100. вообще с сентября и до выборов лучше в гараже держать у.е. чем в банках.
там еще постанова есть в нбу. в случае шухера в стране никому ничего не отдавать.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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