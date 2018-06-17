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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3094309530963097

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 401
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 401
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:18,3% навіть ОВДП не дають. :)


точно, якщо відмінусувати 19,5%, буде 14,73%, а ОВДП - 16+%
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 17:08

  бульбик написав:Одно но.. - управляющий из фонда может заблочить все депо с выданным кишмишем - причину найдёт без проблем..

Как раз наоборот, найти причину здесь ооооочень сложно, только переть буром.
Все депо оформлены, как стандартный вклад, утверждённый КУАП. Условия публичные и соблюдены абсолютно. То, что банк присылает кишмиш, никакого отношения к депо это не имеет. Об этом нигде не оговаривается, никакие допсоглашения не пишутся и т.д. Плюс к тому кишмиш приходит на карту, а не на счёт депо. Другими словами, со стороны вкладчика нет никаких косяков.
Единственное, что можно сделать, так это блочить картсчёт, и разбираться от куда там кишмиш.
Всё остальное не имеет никакого законного основания, и не выплатить стандартный, публичный и законный депо - это беспредел.
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
deneg net
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 17:11

  deneg net написав:
  бульбик написав:Одно но.. - управляющий из фонда может заблочить все депо с выданным кишмишем - причину найдёт без проблем..

Как раз наоборот, найти причину здесь ооооочень сложно, только переть буром.
Все депо оформлены, как стандартный вклад, утверждённый КУАП. Условия публичные и соблюдены абсолютно. То, что банк присылает кишмиш, никакого отношения к депо это не имеет. Об этом нигде не оговаривается, никакие допсоглашения не пишутся и т.д. Плюс к тому кишмиш приходит на карту, а не на счёт депо. Другими словами, со стороны вкладчика нет никаких косяков.
Единственное, что можно сделать, так это блочить картсчёт, и разбираться от куда там кишмиш.
Всё остальное не имеет никакого законного основания, и не выплатить стандартный, публичный и законный депо - это беспредел.


Коллега, то, что вы пишете к реальной жизни имеет мало отношения. Вы почитайте ветки банков с ВА - прозреете:) То что временный управляющий будет блочить подобных вкладчиков, вкладчики будут терпеть убытки на протяжении минимум полгода никаких сомнений нет! Поэтому не нужно людям советовать подобные операции.
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 17:16

бульбик
Я никому ничего не советую.
Законных оснований, чтобы блочить подобные депозиты нет.
Всё, что выходит за рамки законности, предугадать невозможно.
Если пользоваться вашей логикой, то деньги в банк вообще нести нельзя, а то вдруг заблочат.
А по поводу ВА, я их пережил десятки.
И только несколько раз у меня были проблемы с фондом, и один раз пришлось идти в суд.
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
deneg net
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