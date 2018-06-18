точно, якщо відмінусувати 19,5%, буде 14,73%, а ОВДП - 16+%
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 чер, 2018 15:18
Re: Форвард Банк Forward Bank
точно, якщо відмінусувати 19,5%, буде 14,73%, а ОВДП - 16+%
ось так :(
Додано: Пон 18 чер, 2018 17:08
Как раз наоборот, найти причину здесь ооооочень сложно, только переть буром.
Все депо оформлены, как стандартный вклад, утверждённый КУАП. Условия публичные и соблюдены абсолютно. То, что банк присылает кишмиш, никакого отношения к депо это не имеет. Об этом нигде не оговаривается, никакие допсоглашения не пишутся и т.д. Плюс к тому кишмиш приходит на карту, а не на счёт депо. Другими словами, со стороны вкладчика нет никаких косяков.
Единственное, что можно сделать, так это блочить картсчёт, и разбираться от куда там кишмиш.
Всё остальное не имеет никакого законного основания, и не выплатить стандартный, публичный и законный депо - это беспредел.
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
Додано: Пон 18 чер, 2018 17:11
Коллега, то, что вы пишете к реальной жизни имеет мало отношения. Вы почитайте ветки банков с ВА - прозреете:) То что временный управляющий будет блочить подобных вкладчиков, вкладчики будут терпеть убытки на протяжении минимум полгода никаких сомнений нет! Поэтому не нужно людям советовать подобные операции.
Додано: Пон 18 чер, 2018 17:16
бульбик
Я никому ничего не советую.
Законных оснований, чтобы блочить подобные депозиты нет.
Всё, что выходит за рамки законности, предугадать невозможно.
Если пользоваться вашей логикой, то деньги в банк вообще нести нельзя, а то вдруг заблочат.
А по поводу ВА, я их пережил десятки.
И только несколько раз у меня были проблемы с фондом, и один раз пришлось идти в суд.
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
Додано: Пон 18 чер, 2018 18:48
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, guntherhouse777, vitaliy1111 і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|