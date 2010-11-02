Додано: Пон 18 чер, 2018 17:16

бульбик

Я никому ничего не советую.

Законных оснований, чтобы блочить подобные депозиты нет.

Всё, что выходит за рамки законности, предугадать невозможно.

Если пользоваться вашей логикой, то деньги в банк вообще нести нельзя, а то вдруг заблочат.

А по поводу ВА, я их пережил десятки.

И только несколько раз у меня были проблемы с фондом, и один раз пришлось идти в суд.

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