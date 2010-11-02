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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3095309630973098>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 401
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 401
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:18,3% навіть ОВДП не дають. :)


точно, якщо відмінусувати 19,5%, буде 14,73%, а ОВДП - 16+%
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 17:08

  бульбик написав:Одно но.. - управляющий из фонда может заблочить все депо с выданным кишмишем - причину найдёт без проблем..

Как раз наоборот, найти причину здесь ооооочень сложно, только переть буром.
Все депо оформлены, как стандартный вклад, утверждённый КУАП. Условия публичные и соблюдены абсолютно. То, что банк присылает кишмиш, никакого отношения к депо это не имеет. Об этом нигде не оговаривается, никакие допсоглашения не пишутся и т.д. Плюс к тому кишмиш приходит на карту, а не на счёт депо. Другими словами, со стороны вкладчика нет никаких косяков.
Единственное, что можно сделать, так это блочить картсчёт, и разбираться от куда там кишмиш.
Всё остальное не имеет никакого законного основания, и не выплатить стандартный, публичный и законный депо - это беспредел.
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deneg net
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 17:11

  deneg net написав:
  бульбик написав:Одно но.. - управляющий из фонда может заблочить все депо с выданным кишмишем - причину найдёт без проблем..

Как раз наоборот, найти причину здесь ооооочень сложно, только переть буром.
Все депо оформлены, как стандартный вклад, утверждённый КУАП. Условия публичные и соблюдены абсолютно. То, что банк присылает кишмиш, никакого отношения к депо это не имеет. Об этом нигде не оговаривается, никакие допсоглашения не пишутся и т.д. Плюс к тому кишмиш приходит на карту, а не на счёт депо. Другими словами, со стороны вкладчика нет никаких косяков.
Единственное, что можно сделать, так это блочить картсчёт, и разбираться от куда там кишмиш.
Всё остальное не имеет никакого законного основания, и не выплатить стандартный, публичный и законный депо - это беспредел.


Коллега, то, что вы пишете к реальной жизни имеет мало отношения. Вы почитайте ветки банков с ВА - прозреете:) То что временный управляющий будет блочить подобных вкладчиков, вкладчики будут терпеть убытки на протяжении минимум полгода никаких сомнений нет! Поэтому не нужно людям советовать подобные операции.
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 17:16

бульбик
Я никому ничего не советую.
Законных оснований, чтобы блочить подобные депозиты нет.
Всё, что выходит за рамки законности, предугадать невозможно.
Если пользоваться вашей логикой, то деньги в банк вообще нести нельзя, а то вдруг заблочат.
А по поводу ВА, я их пережил десятки.
И только несколько раз у меня были проблемы с фондом, и один раз пришлось идти в суд.
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deneg net
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 18:48

  V2 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Не агітую...лише інформую.


Так самі спробували чи ні? ;)

Ще є час...подумати.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:26

  v-m- написав:Не могу сделать оплату.
Firefox ругается:
Владелец 3ds.forward-bank.com неправильно настроил свой веб-сайт ("SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER").

Была аналогичная проблема.
Обращался в контактный.
Перезвонили сообщить, что исправили.
У меня уже нормально работает.
JIEKJIEPK
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:35

Тарифы

Support BForward
29.06 заканчивается депозит.
1) Тайная акция с кэшбеком 5% действует по 29.06 включительно?
Для участия в ней нужно какое-то приглашение (ни по почте, ни по смс ничего не получал) или достаточно онлайн переоформится?
Если второе, то дайте ссылку на соответствующий продукт.
Хоть какие-то документы, ссылки на эту акцию есть?
2) Где посмотреть тарифы на СЭП с текущего счёта под депозит?

И вопрос форумчанам, если здравый смысл победит жадность и не переоформлюсь, то как с наименьшими потерями перекинуться в другой банк? :idea:
Вручную наличку выносить не очень охота :mrgreen:
Есть БВК и текущий под депо.
7FAAO75 - промо-код на получение 50 грн. за участие в акции «Бонус к депозитам» https://goo.gl/1DJ74M , https://goo.gl/5dVoMp
konokrad
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:39

  konokrad написав:2) Где посмотреть тарифы на СЭП с текущего счёта под депозит?
И вопрос форумчанам, если здравый смысл победит жадность и не переоформлюсь, то как с наименьшими потерями перекинуться в другой банк? :idea:
Вручную наличку выносить не очень охота :mrgreen:
Есть БВК и текущий под депо.

Тарифи на обслуговування поточного рахунку в рамках депозитних продуктів PDF
2.2.Переказ коштів з рахунку клієнта (міжбанківський переказ):
б) в національній валюті з використанням Систем
дистанційного банківського обслуговування Не тарифікується
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:43

  konokrad написав:Support BForward
29.06 заканчивается депозит.
1) Тайная акция с кэшбеком 5% действует по 29.06 включительно?
Для участия в ней нужно какое-то приглашение (ни по почте, ни по смс ничего не получал) или достаточно онлайн переоформится?
Если второе, то дайте ссылку на соответствующий продукт.
Хоть какие-то документы, ссылки на эту акцию есть?
2) Где посмотреть тарифы на СЭП с текущего счёта под депозит?

И вопрос форумчанам, если здравый смысл победит жадность и не переоформлюсь, то как с наименьшими потерями перекинуться в другой банк? :idea:
Вручную наличку выносить не очень охота :mrgreen:
Есть БВК и текущий под депо.


Коллега, не чудите. Эту банка обречена. Денех они не вносят, только дают красивые интервью. Влетите с акцией, вас заблочат - будете потом судиться с ними годами,а деньги выводить ещё дольше.
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:44

JIEKJIEPK, тогда же, неделю назад, я пробовал платить через:
- Internet Explorer: "Проверьте правильность данных или используйте другую карту";
- Opera: "Отказ: возможно, поддельная Карта (реквизиты карты введены не верно)".
Но получилось оплатить через Google Chrome. Видно для разработчиков это любимый browser, а на других они не проверили.
промо-код «Бонус к депозитам» minfin.com.ua/deposits/bonus/ - “MES5FGI”
v-m-
 
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