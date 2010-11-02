точно, якщо відмінусувати 19,5%, буде 14,73%, а ОВДП - 16+%
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Додано: Пон 18 чер, 2018 15:18
Re: Форвард Банк Forward Bank
точно, якщо відмінусувати 19,5%, буде 14,73%, а ОВДП - 16+%
ось так :(
Додано: Пон 18 чер, 2018 17:08
Как раз наоборот, найти причину здесь ооооочень сложно, только переть буром.
Все депо оформлены, как стандартный вклад, утверждённый КУАП. Условия публичные и соблюдены абсолютно. То, что банк присылает кишмиш, никакого отношения к депо это не имеет. Об этом нигде не оговаривается, никакие допсоглашения не пишутся и т.д. Плюс к тому кишмиш приходит на карту, а не на счёт депо. Другими словами, со стороны вкладчика нет никаких косяков.
Единственное, что можно сделать, так это блочить картсчёт, и разбираться от куда там кишмиш.
Всё остальное не имеет никакого законного основания, и не выплатить стандартный, публичный и законный депо - это беспредел.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 17:11
Коллега, то, что вы пишете к реальной жизни имеет мало отношения. Вы почитайте ветки банков с ВА - прозреете:) То что временный управляющий будет блочить подобных вкладчиков, вкладчики будут терпеть убытки на протяжении минимум полгода никаких сомнений нет! Поэтому не нужно людям советовать подобные операции.
Додано: Пон 18 чер, 2018 17:16
бульбик
Я никому ничего не советую.
Законных оснований, чтобы блочить подобные депозиты нет.
Всё, что выходит за рамки законности, предугадать невозможно.
Если пользоваться вашей логикой, то деньги в банк вообще нести нельзя, а то вдруг заблочат.
А по поводу ВА, я их пережил десятки.
И только несколько раз у меня были проблемы с фондом, и один раз пришлось идти в суд.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 18:48
Додано: Вів 19 чер, 2018 10:26
Додано: Вів 19 чер, 2018 11:35
Тарифы
Support BForward
29.06 заканчивается депозит.
1) Тайная акция с кэшбеком 5% действует по 29.06 включительно?
Для участия в ней нужно какое-то приглашение (ни по почте, ни по смс ничего не получал) или достаточно онлайн переоформится?
Если второе, то дайте ссылку на соответствующий продукт.
Хоть какие-то документы, ссылки на эту акцию есть?
2) Где посмотреть тарифы на СЭП с текущего счёта под депозит?
И вопрос форумчанам, если здравый смысл победит жадность и не переоформлюсь, то как с наименьшими потерями перекинуться в другой банк?
Вручную наличку выносить не очень охота
Есть БВК и текущий под депо.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 11:39
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Вів 19 чер, 2018 11:43
Коллега, не чудите. Эту банка обречена. Денех они не вносят, только дают красивые интервью. Влетите с акцией, вас заблочат - будете потом судиться с ними годами,а деньги выводить ещё дольше.
Додано: Вів 19 чер, 2018 11:44
JIEKJIEPK, тогда же, неделю назад, я пробовал платить через:
- Internet Explorer: "Проверьте правильность данных или используйте другую карту";
- Opera: "Отказ: возможно, поддельная Карта (реквизиты карты введены не верно)".
Но получилось оплатить через Google Chrome. Видно для разработчиков это любимый browser, а на других они не проверили.
промо-код «Бонус к депозитам» minfin.com.ua/deposits/bonus/ - “MES5FGI”
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