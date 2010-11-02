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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3095309630973098

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 401
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 401
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:57

  бульбик написав:
  konokrad написав:Support BForward
29.06 заканчивается депозит.
1) Тайная акция с кэшбеком 5% действует по 29.06 включительно?
Для участия в ней нужно какое-то приглашение (ни по почте, ни по смс ничего не получал) или достаточно онлайн переоформится?
Если второе, то дайте ссылку на соответствующий продукт.
Хоть какие-то документы, ссылки на эту акцию есть?
2) Где посмотреть тарифы на СЭП с текущего счёта под депозит?

И вопрос форумчанам, если здравый смысл победит жадность и не переоформлюсь, то как с наименьшими потерями перекинуться в другой банк? :idea:
Вручную наличку выносить не очень охота :mrgreen:
Есть БВК и текущий под депо.


Коллега, не чудите. Эту банка обречена. Денех они не вносят, только дают красивые интервью. Влетите с акцией, вас заблочат - будете потом судиться с ними годами,а деньги выводить ещё дольше.

Когда прошлым летом спрашивал у руководителей одного из департаментов нбу, почему не закрываете форвард, если у него нет таких покровителей, как у росгосов и альфы, то обьясняли нерешенным вопросом по наследнику гонтаревой. После того как вопрос закрыли, я бы не рисковал.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:23

  konokrad написав:Support BForward
29.06 заканчивается депозит.
1) Тайная акция с кэшбеком 5% действует по 29.06 включительно?
Для участия в ней нужно какое-то приглашение (ни по почте, ни по смс ничего не получал) или достаточно онлайн переоформится?
Если второе, то дайте ссылку на соответствующий продукт.
Хоть какие-то документы, ссылки на эту акцию есть?
2) Где посмотреть тарифы на СЭП с текущего счёта под депозит?

И вопрос форумчанам, если здравый смысл победит жадность и не переоформлюсь, то как с наименьшими потерями перекинуться в другой банк? :idea:
Вручную наличку выносить не очень охота :mrgreen:
Есть БВК и текущий под депо.


29.06 вихідний
wolt450
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  #<1 ... 3095309630973098
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