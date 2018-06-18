konokrad написав:Support BForward 29.06 заканчивается депозит. 1) Тайная акция с кэшбеком 5% действует по 29.06 включительно? Для участия в ней нужно какое-то приглашение (ни по почте, ни по смс ничего не получал) или достаточно онлайн переоформится? Если второе, то дайте ссылку на соответствующий продукт. Хоть какие-то документы, ссылки на эту акцию есть? 2) Где посмотреть тарифы на СЭП с текущего счёта под депозит?
И вопрос форумчанам, если здравый смысл победит жадность и не переоформлюсь, то как с наименьшими потерями перекинуться в другой банк? Вручную наличку выносить не очень охота Есть БВК и текущий под депо.
Коллега, не чудите. Эту банка обречена. Денех они не вносят, только дают красивые интервью. Влетите с акцией, вас заблочат - будете потом судиться с ними годами,а деньги выводить ещё дольше.
Когда прошлым летом спрашивал у руководителей одного из департаментов нбу, почему не закрываете форвард, если у него нет таких покровителей, как у росгосов и альфы, то обьясняли нерешенным вопросом по наследнику гонтаревой. После того как вопрос закрыли, я бы не рисковал.
konokrad написав:Support BForward 29.06 заканчивается депозит. 1) Тайная акция с кэшбеком 5% действует по 29.06 включительно? Для участия в ней нужно какое-то приглашение (ни по почте, ни по смс ничего не получал) или достаточно онлайн переоформится? Если второе, то дайте ссылку на соответствующий продукт. Хоть какие-то документы, ссылки на эту акцию есть? 2) Где посмотреть тарифы на СЭП с текущего счёта под депозит?
И вопрос форумчанам, если здравый смысл победит жадность и не переоформлюсь, то как с наименьшими потерями перекинуться в другой банк? Вручную наличку выносить не очень охота Есть БВК и текущий под депо.
konokrad написав:Support BForward 29.06 заканчивается депозит. 1) Тайная акция с кэшбеком 5% действует по 29.06 включительно? Для участия в ней нужно какое-то приглашение (ни по почте, ни по смс ничего не получал) или достаточно онлайн переоформится? Если второе, то дайте ссылку на соответствующий продукт. Хоть какие-то документы, ссылки на эту акцию есть? 2) Где посмотреть тарифы на СЭП с текущего счёта под депозит?
И вопрос форумчанам, если здравый смысл победит жадность и не переоформлюсь, то как с наименьшими потерями перекинуться в другой банк? Вручную наличку выносить не очень охота Есть БВК и текущий под депо.
29.06 вихідний
Питання вирішилося саме собою Всім дякую! Хоча, ще один момент. Депо під фонд. Одним махом випустять по СЕПу чи краще якось подробити?
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