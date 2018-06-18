Додано: Вів 19 чер, 2018 18:43

бульбик написав: Коллега, не чудите. Эту банка обречена. Денех они не вносят, только дают красивые интервью. Влетите с акцией, вас заблочат - будете потом судиться с ними годами,а деньги выводить ещё дольше. Коллега, не чудите. Эту банка обречена. Денех они не вносят, только дают красивые интервью. Влетите с акцией, вас заблочат - будете потом судиться с ними годами,а деньги выводить ещё дольше.

А можно услышать ваши умозаключения почему заблочат?Или то так, лишь бы ляпнуть?Тут уже всем понятно, что банка находится не в лучшем положении, но...Во-первых, операционно бизнес потреб и кеш кредитования выгодный и прибыль естьВо-вторых, нбу уже давно выложил инфу, что барсик нарушает нормативы, а значит там сидит куратор и над банкой давно уже есть контроль со стороны нбу. Так как же этот куратор позволяет проводить "противозаконные" операции? А как он будет потом это всё объяснять в суде? Суд ведь будет 100%, если депозиты будут блочить и не выплачивать.В-третьих, операция открытия депозита самая заурядная - зашёл в иб, подал заявку на депозит, и внёс деньги с карты. Ни процентная ставка не меняется, ни условия выплаты, ни что нибудь другое. Нет никаких доп.соглашений, заявлений и т.д. Точно такой же депозит может открыть любой желающий. То что приходит кишмиш на карту, то это добрая воля банки и не более того. Кишмиш платят и за другие операции. Что здесь не так? Не нравится кому-то подобная операция, то блочьте карту и разбирайтесь от куда там бонусы. Депозит к этому не имеет ни малейшего отношения.P.S. Никого не уговариваю. Открывать депо или нет - дело личное. Просто напрягают сопли некоторых. Пишут лишь бы что, типа у одной бабки такое было. А что было хз