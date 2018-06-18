konokrad написав:Support BForward 29.06 заканчивается депозит. 1) Тайная акция с кэшбеком 5% действует по 29.06 включительно? Для участия в ней нужно какое-то приглашение (ни по почте, ни по смс ничего не получал) или достаточно онлайн переоформится? Если второе, то дайте ссылку на соответствующий продукт. Хоть какие-то документы, ссылки на эту акцию есть? 2) Где посмотреть тарифы на СЭП с текущего счёта под депозит?
И вопрос форумчанам, если здравый смысл победит жадность и не переоформлюсь, то как с наименьшими потерями перекинуться в другой банк? Вручную наличку выносить не очень охота Есть БВК и текущий под депо.
Коллега, не чудите. Эту банка обречена. Денех они не вносят, только дают красивые интервью. Влетите с акцией, вас заблочат - будете потом судиться с ними годами,а деньги выводить ещё дольше.
Когда прошлым летом спрашивал у руководителей одного из департаментов нбу, почему не закрываете форвард, если у него нет таких покровителей, как у росгосов и альфы, то обьясняли нерешенным вопросом по наследнику гонтаревой. После того как вопрос закрыли, я бы не рисковал.
konokrad написав:Support BForward 29.06 заканчивается депозит. 1) Тайная акция с кэшбеком 5% действует по 29.06 включительно? Для участия в ней нужно какое-то приглашение (ни по почте, ни по смс ничего не получал) или достаточно онлайн переоформится? Если второе, то дайте ссылку на соответствующий продукт. Хоть какие-то документы, ссылки на эту акцию есть? 2) Где посмотреть тарифы на СЭП с текущего счёта под депозит?
И вопрос форумчанам, если здравый смысл победит жадность и не переоформлюсь, то как с наименьшими потерями перекинуться в другой банк? Вручную наличку выносить не очень охота Есть БВК и текущий под депо.
konokrad написав:Support BForward 29.06 заканчивается депозит. 1) Тайная акция с кэшбеком 5% действует по 29.06 включительно? Для участия в ней нужно какое-то приглашение (ни по почте, ни по смс ничего не получал) или достаточно онлайн переоформится? Если второе, то дайте ссылку на соответствующий продукт. Хоть какие-то документы, ссылки на эту акцию есть? 2) Где посмотреть тарифы на СЭП с текущего счёта под депозит?
И вопрос форумчанам, если здравый смысл победит жадность и не переоформлюсь, то как с наименьшими потерями перекинуться в другой банк? Вручную наличку выносить не очень охота Есть БВК и текущий под депо.
29.06 вихідний
Питання вирішилося саме собою Всім дякую! Хоча, ще один момент. Депо під фонд. Одним махом випустять по СЕПу чи краще якось подробити?
7FAAO75 - промо-код на получение 50 грн. за участие в акции «Бонус к депозитам» https://goo.gl/1DJ74M , https://goo.gl/5dVoMp
бульбик написав:Коллега, не чудите. Эту банка обречена. Денех они не вносят, только дают красивые интервью. Влетите с акцией, вас заблочат - будете потом судиться с ними годами,а деньги выводить ещё дольше.
А можно услышать ваши умозаключения почему заблочат? Или то так, лишь бы ляпнуть? Тут уже всем понятно, что банка находится не в лучшем положении, но... Во-первых, операционно бизнес потреб и кеш кредитования выгодный и прибыль есть Во-вторых, нбу уже давно выложил инфу, что барсик нарушает нормативы, а значит там сидит куратор и над банкой давно уже есть контроль со стороны нбу. Так как же этот куратор позволяет проводить "противозаконные" операции? А как он будет потом это всё объяснять в суде? Суд ведь будет 100%, если депозиты будут блочить и не выплачивать. В-третьих, операция открытия депозита самая заурядная - зашёл в иб, подал заявку на депозит, и внёс деньги с карты. Ни процентная ставка не меняется, ни условия выплаты, ни что нибудь другое. Нет никаких доп.соглашений, заявлений и т.д. Точно такой же депозит может открыть любой желающий. То что приходит кишмиш на карту, то это добрая воля банки и не более того. Кишмиш платят и за другие операции. Что здесь не так? Не нравится кому-то подобная операция, то блочьте карту и разбирайтесь от куда там бонусы. Депозит к этому не имеет ни малейшего отношения. P.S. Никого не уговариваю. Открывать депо или нет - дело личное. Просто напрягают сопли некоторых. Пишут лишь бы что, типа у одной бабки такое было. А что было хз
Промо-код к программе "Бонус к депозиту от МинФина" на +50 грн. - 1XTA8AG