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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3095309630973098

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 401
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 401
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:57

  бульбик написав:
  konokrad написав:Support BForward
29.06 заканчивается депозит.
1) Тайная акция с кэшбеком 5% действует по 29.06 включительно?
Для участия в ней нужно какое-то приглашение (ни по почте, ни по смс ничего не получал) или достаточно онлайн переоформится?
Если второе, то дайте ссылку на соответствующий продукт.
Хоть какие-то документы, ссылки на эту акцию есть?
2) Где посмотреть тарифы на СЭП с текущего счёта под депозит?

И вопрос форумчанам, если здравый смысл победит жадность и не переоформлюсь, то как с наименьшими потерями перекинуться в другой банк? :idea:
Вручную наличку выносить не очень охота :mrgreen:
Есть БВК и текущий под депо.


Коллега, не чудите. Эту банка обречена. Денех они не вносят, только дают красивые интервью. Влетите с акцией, вас заблочат - будете потом судиться с ними годами,а деньги выводить ещё дольше.

Когда прошлым летом спрашивал у руководителей одного из департаментов нбу, почему не закрываете форвард, если у него нет таких покровителей, как у росгосов и альфы, то обьясняли нерешенным вопросом по наследнику гонтаревой. После того как вопрос закрыли, я бы не рисковал.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:23

  konokrad написав:Support BForward
29.06 заканчивается депозит.
1) Тайная акция с кэшбеком 5% действует по 29.06 включительно?
Для участия в ней нужно какое-то приглашение (ни по почте, ни по смс ничего не получал) или достаточно онлайн переоформится?
Если второе, то дайте ссылку на соответствующий продукт.
Хоть какие-то документы, ссылки на эту акцию есть?
2) Где посмотреть тарифы на СЭП с текущего счёта под депозит?

И вопрос форумчанам, если здравый смысл победит жадность и не переоформлюсь, то как с наименьшими потерями перекинуться в другой банк? :idea:
Вручную наличку выносить не очень охота :mrgreen:
Есть БВК и текущий под депо.


29.06 вихідний
wolt450
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 13:21

  wolt450 написав:
  konokrad написав:Support BForward
29.06 заканчивается депозит.
1) Тайная акция с кэшбеком 5% действует по 29.06 включительно?
Для участия в ней нужно какое-то приглашение (ни по почте, ни по смс ничего не получал) или достаточно онлайн переоформится?
Если второе, то дайте ссылку на соответствующий продукт.
Хоть какие-то документы, ссылки на эту акцию есть?
2) Где посмотреть тарифы на СЭП с текущего счёта под депозит?

И вопрос форумчанам, если здравый смысл победит жадность и не переоформлюсь, то как с наименьшими потерями перекинуться в другой банк? :idea:
Вручную наличку выносить не очень охота :mrgreen:
Есть БВК и текущий под депо.


29.06 вихідний


Питання вирішилося саме собою :lol:
Всім дякую!
Хоча, ще один момент. Депо під фонд.
Одним махом випустять по СЕПу чи краще якось подробити? :roll:
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konokrad
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:37

Re: Форвард Банк Forward Bank

  konokrad написав:29.06 заканчивается депозит.


29/06 - вихідний
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 18:43

  бульбик написав:Коллега, не чудите. Эту банка обречена. Денех они не вносят, только дают красивые интервью. Влетите с акцией, вас заблочат - будете потом судиться с ними годами,а деньги выводить ещё дольше.

А можно услышать ваши умозаключения почему заблочат?
Или то так, лишь бы ляпнуть?
Тут уже всем понятно, что банка находится не в лучшем положении, но...
Во-первых, операционно бизнес потреб и кеш кредитования выгодный и прибыль есть
Во-вторых, нбу уже давно выложил инфу, что барсик нарушает нормативы, а значит там сидит куратор и над банкой давно уже есть контроль со стороны нбу. Так как же этот куратор позволяет проводить "противозаконные" операции? А как он будет потом это всё объяснять в суде? Суд ведь будет 100%, если депозиты будут блочить и не выплачивать.
В-третьих, операция открытия депозита самая заурядная - зашёл в иб, подал заявку на депозит, и внёс деньги с карты. Ни процентная ставка не меняется, ни условия выплаты, ни что нибудь другое. Нет никаких доп.соглашений, заявлений и т.д. Точно такой же депозит может открыть любой желающий. То что приходит кишмиш на карту, то это добрая воля банки и не более того. Кишмиш платят и за другие операции. Что здесь не так? Не нравится кому-то подобная операция, то блочьте карту и разбирайтесь от куда там бонусы. Депозит к этому не имеет ни малейшего отношения.
P.S. Никого не уговариваю. Открывать депо или нет - дело личное. Просто напрягают сопли некоторых. Пишут лишь бы что, типа у одной бабки такое было. А что было хз
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 18:54

  d_12 написав:
  konokrad написав:29.06 заканчивается депозит.


29/06 - вихідний

4 мя часами ранее,двумя сообщениями выше написано
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Уважаемые коллеги! кто-то подскажет? :
сколько стоит баксовый SWIFT из Форварда со своего текущего счета физ.лица (был открыт в рамках обслуж-я депозита для зачисления по оконч. тела и проц.) на свой счет в др. укр.банке ?
есть какие лимиты?
сумма свыше эквив.150 000 грн - финмон Форварда могёт затребовать какието доки?
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