|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 чер, 2018 07:30
Игорь Алексеевич написав:
А сколько можно снять без комис. в сутки через терминал форварда? Раньше вроде было 25 тыс. грн. в сутки. А сейчас?
25000 з поточного.
50000 з банк в кишені Голд.
Якщо депо впало на поточний під депо комісії немає.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 24844
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1270 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 чер, 2018 08:03
Bosstone, це ж які підстави минулим літом були банку закривати?
І взагалі...Таріко 688 млн донесе і нам буде соромно, що не віримо що це станеться.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 24844
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1270 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 чер, 2018 08:09
Квесторе_поверніться написав:Bosstone
, це ж які підстави минулим літом були банку закривати?
І взагалі...Таріко 688 млн донесе і нам буде соромно, що не віримо що це станеться.
Все верят у кого есть депозит
Я тоже верю, пока есть дело. Но в июле дело заканчивается и я его МОМЕНТАЛЬНО
забераю
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 3957
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 346 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 чер, 2018 08:37
Игорь Алексеевич написав:
Но в июле дело заканчивается и я его МОМЕНТАЛЬНО
забераю
Если сможете
Промо-код к программе "Бонус к депозиту от МинФина" на +50 грн. - 1XTA8AG
-
deneg net
-
-
- Повідомлень: 2475
- З нами з: 01.12.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 483 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 чер, 2018 08:50
С ликвидность у Фарсика проблем нет. Но я, все же, загасил кредитку в "0". А на новый депо с 5% кеш-бек так и не решился.
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13363
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1026 раз.
- Подякували: 1111 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 20 чер, 2018 08:53
надеюсь, что успею. а иначе труба
моим планам на лето
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 3957
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 346 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 чер, 2018 08:55
BBC написав:
Но я, все же, загасил кредитку в "0". А на новый депо с 5% кеш-бек так и не решился.
Почему? Вы же вроде с уважаемыми "в одной лодке", "всё по-закону" и т.д. Чего бояться?
Всё IMHO
-
Вкладчик1234
-
-
- Повідомлень: 5638
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 3655 раз.
- Подякували: 1146 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Сер 20 чер, 2018 08:57
Игорь Алексеевич написав:
надеюсь, что успею. а иначе труба
моим планам на лето
Куратор з 1 січня в банці стидить...в липні вже буде більше півроку.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 24844
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1270 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 чер, 2018 08:57
Вкладчик1234 написав: BBC написав:
Но я, все же, загасил кредитку в "0". А на новый депо с 5% кеш-бек так и не решился.
Почему? Вы же вроде с уважаемыми "в одной лодке", "всё по-закону" и т.д. Чего бояться?
А если уважаемого так и не введут? А морозить гривну под 18,3% нпрентабельно.
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13363
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1026 раз.
- Подякували: 1111 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 20 чер, 2018 08:59
Вкладчик1234 написав: BBC написав:
Но я, все же, загасил кредитку в "0". А на новый депо с 5% кеш-бек так и не решился.
Почему? Вы же вроде с уважаемыми "в одной лодке", "всё по-закону" и т.д. Чего бояться?
Коли вже апологети Фонду не ризикують.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 24844
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1270 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|37
|5058
|
|
|10135
|1469338
|
|
|239
|30701
|
|