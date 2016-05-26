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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3096309730983099

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 401
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 401
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 07:30

  Игорь Алексеевич написав:А сколько можно снять без комис. в сутки через терминал форварда? Раньше вроде было 25 тыс. грн. в сутки. А сейчас?

25000 з поточного.
50000 з банк в кишені Голд.
Якщо депо впало на поточний під депо комісії немає.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 08:03

Bosstone, це ж які підстави минулим літом були банку закривати?
І взагалі...Таріко 688 млн донесе і нам буде соромно, що не віримо що це станеться.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 08:09

  Квесторе_поверніться написав:Bosstone, це ж які підстави минулим літом були банку закривати?
І взагалі...Таріко 688 млн донесе і нам буде соромно, що не віримо що це станеться.

Все верят у кого есть депозит :P :P :P
Я тоже верю, пока есть дело. Но в июле дело заканчивается и я его МОМЕНТАЛЬНО забераю :lol: :lol:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 08:37

  Игорь Алексеевич написав:Но в июле дело заканчивается и я его МОМЕНТАЛЬНО забераю :lol: :lol:

Если сможете :mrgreen:
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deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 08:50

С ликвидность у Фарсика проблем нет. Но я, все же, загасил кредитку в "0". А на новый депо с 5% кеш-бек так и не решился.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 08:53

  deneg net написав:
  Игорь Алексеевич написав:Но в июле дело заканчивается и я его МОМЕНТАЛЬНО забераю :lol: :lol:

Если сможете :mrgreen:


надеюсь, что успею. а иначе труба моим планам на лето :oops:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 08:55

  BBC написав:Но я, все же, загасил кредитку в "0". А на новый депо с 5% кеш-бек так и не решился.

Почему? Вы же вроде с уважаемыми "в одной лодке", "всё по-закону" и т.д. Чего бояться?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 08:57

  Игорь Алексеевич написав:
  deneg net написав:
  Игорь Алексеевич написав:Но в июле дело заканчивается и я его МОМЕНТАЛЬНО забераю :lol: :lol:

Если сможете :mrgreen:


надеюсь, что успею. а иначе труба моим планам на лето :oops:

Куратор з 1 січня в банці стидить...в липні вже буде більше півроку. :(
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 08:57

  Вкладчик1234 написав:
  BBC написав:Но я, все же, загасил кредитку в "0". А на новый депо с 5% кеш-бек так и не решился.

Почему? Вы же вроде с уважаемыми "в одной лодке", "всё по-закону" и т.д. Чего бояться?
А если уважаемого так и не введут? А морозить гривну под 18,3% нпрентабельно.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 08:59

  Вкладчик1234 написав:
  BBC написав:Но я, все же, загасил кредитку в "0". А на новый депо с 5% кеш-бек так и не решился.

Почему? Вы же вроде с уважаемыми "в одной лодке", "всё по-закону" и т.д. Чего бояться?

Коли вже апологети Фонду не ризикують. :(
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