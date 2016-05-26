25000 з поточного.
50000 з банк в кишені Голд.
Якщо депо впало на поточний під депо комісії немає.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 чер, 2018 07:30
Додано: Сер 20 чер, 2018 08:03
Bosstone, це ж які підстави минулим літом були банку закривати?
І взагалі...Таріко 688 млн донесе і нам буде соромно, що не віримо що це станеться.
Додано: Сер 20 чер, 2018 08:09
Все верят у кого есть депозит
Я тоже верю, пока есть дело. Но в июле дело заканчивается и я его МОМЕНТАЛЬНО забераю
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Сер 20 чер, 2018 08:37
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Додано: Сер 20 чер, 2018 08:50
С ликвидность у Фарсика проблем нет. Но я, все же, загасил кредитку в "0". А на новый депо с 5% кеш-бек так и не решился.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 20 чер, 2018 08:53
надеюсь, что успею. а иначе труба моим планам на лето
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Сер 20 чер, 2018 08:55
Почему? Вы же вроде с уважаемыми "в одной лодке", "всё по-закону" и т.д. Чего бояться?
Всё IMHO
Додано: Сер 20 чер, 2018 08:57
Додано: Сер 20 чер, 2018 08:57
А если уважаемого так и не введут? А морозить гривну под 18,3% нпрентабельно.
Щось мені з ТАС "щастить"
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