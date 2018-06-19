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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 чер, 2018 09:01
BBC, які варіанти рентабельності передбачаєте?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 20 чер, 2018 09:06
Шановний Представник банки сюди заходить?
Які там показники ліквідності на сьогодні?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 20 чер, 2018 10:35
Квесторе_поверніться написав:
Шановний Представник банки сюди заходить?
Які там показники ліквідності на сьогодні?
А какая нафик разница если капитал минус 600 млн и денег туда не вводят?
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бульбик
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Додано: Сер 20 чер, 2018 11:02
Куратор сидит - это 100%
Раз до сих нет ва, то значит не так всё безнадёжно
Кстати, вчера отправил сэп
Улетел и прилетел без проблем
Тоесть, на счетах деньги есть
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deneg net
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Додано: Сер 20 чер, 2018 11:11
Квесторе_поверніться написав:Bosstone
, це ж які підстави минулим літом були банку закривати?
І взагалі...Таріко 688 млн донесе і нам буде соромно, що не віримо що це станеться.
Меркантильные, конечно. На переизбрание нужно много денег. А нормативы и мордорское происхождение служит для этого удобным фоном и дает формальные основания.
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Bosstone
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Додано: Сер 20 чер, 2018 11:43
бульбик написав: Квесторе_поверніться написав:
Шановний Представник банки сюди заходить?
Які там показники ліквідності на сьогодні?
А какая нафик разница если капитал минус 600 млн и денег туда не вводят?
Капітал мінус 200 з хвостиком.
А показники ліквідності це індикатор.
Якщо банку будуть зливати...то будуть найбільш ліквідні активи виводити.
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Квесторе_поверніться
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