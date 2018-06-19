RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3097309830993100

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 401
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 401
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:01

BBC, які варіанти рентабельності передбачаєте?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24849
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1271 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:06

Шановний Представник банки сюди заходить?
Які там показники ліквідності на сьогодні?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24849
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1271 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:35

  Квесторе_поверніться написав:Шановний Представник банки сюди заходить?
Які там показники ліквідності на сьогодні?

А какая нафик разница если капитал минус 600 млн и денег туда не вводят?
бульбик
 
Повідомлень: 513
З нами з: 21.05.14
Подякував: 15 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:02

Куратор сидит - это 100%
Раз до сих нет ва, то значит не так всё безнадёжно
Кстати, вчера отправил сэп
Улетел и прилетел без проблем
Тоесть, на счетах деньги есть
Промо-код к программе "Бонус к депозиту от МинФина" на +50 грн. - 1XTA8AG
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2476
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 483 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:11

  Квесторе_поверніться написав:Bosstone, це ж які підстави минулим літом були банку закривати?
І взагалі...Таріко 688 млн донесе і нам буде соромно, що не віримо що це станеться.

Меркантильные, конечно. На переизбрание нужно много денег. А нормативы и мордорское происхождение служит для этого удобным фоном и дает формальные основания.
Bosstone
 
Повідомлень: 715
З нами з: 21.04.10
Подякував: 529 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:43

  бульбик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Шановний Представник банки сюди заходить?
Які там показники ліквідності на сьогодні?

А какая нафик разница если капитал минус 600 млн и денег туда не вводят?

Капітал мінус 200 з хвостиком.
А показники ліквідності це індикатор.
Якщо банку будуть зливати...то будуть найбільш ліквідні активи виводити.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24849
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1271 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3097309830993100
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: isen, kostya77, Stringer, vitaliy1111, Квесторе_поверніться і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5708, 5709, 5710
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
57090 7337094
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 чер, 2018 12:15
Кочевник
А-Банк 1 ... 1012, 1013, 1014
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10139 1469546
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 чер, 2018 12:13
wolt450
ОТП БАНК 1 ... 538, 539, 540
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5393 1296757
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 чер, 2018 10:15
BBC

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57091)
20.06.2018 13:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.