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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 чер, 2018 09:06
Шановний Представник банки сюди заходить?
Які там показники ліквідності на сьогодні?
Додано: Сер 20 чер, 2018 10:35
Додано: Сер 20 чер, 2018 11:02
Куратор сидит - это 100%
Раз до сих нет ва, то значит не так всё безнадёжно
Кстати, вчера отправил сэп
Улетел и прилетел без проблем
Тоесть, на счетах деньги есть
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Додано: Сер 20 чер, 2018 11:11
Меркантильные, конечно. На переизбрание нужно много денег. А нормативы и мордорское происхождение служит для этого удобным фоном и дает формальные основания.
Додано: Сер 20 чер, 2018 11:43
Капітал мінус 200 з хвостиком.
А показники ліквідності це індикатор.
Якщо банку будуть зливати...то будуть найбільш ліквідні активи виводити.
Додано: Сер 20 чер, 2018 15:05
Добрий день!
На 20.06.2018 р. коефіцієнт миттєвої ліквідності (H4) складає 138,80 %, при нормативному значенні — не менше 30 %. Показник миттєвої ліквідності показує здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань за рахунок високоліквідних активів (грошових коштів у касі та на кореспондентських рахунках). Чим вищий даний показник, тим більш стійкий банк. Коефіцієнт короткострокової ліквідності (Н6) складає 65,87%, при нормативному значенні — не менше 60 %; коефіцієнт поточної ліквідності (H5) складає 55,66 %, при нормі – не менше 40 %.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Сер 20 чер, 2018 16:44
Re: Форвард Банк Forward Bank
плюсів було трохи більше, а зараз - тільки дохідність (відсутній прибутковий податок, тільки військовий збір), можна ще додати можливість продажу до дати погашення (як розривне депо) з наступним перевкладенням в інші ОВДП (треба робити через брокера, до червня можна було самому на Українській біржі придбати).
ось так :(
Додано: Сер 20 чер, 2018 16:47
Re: Форвард Банк Forward Bank
маєте на увазі що ОВДП як ЦП (Цінний Папір) має різну ціну (і може навіть на ціні вийти в плюс?)
вже не кажучи про купонні доходи
+50грн !
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Додано: Сер 20 чер, 2018 16:51
Рекомендую
viewtopic.php?p=4388257#p4388257
... делайте хоть что-нибудь!
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