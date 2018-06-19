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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3097309830993100

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 401
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 401
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:01

BBC, які варіанти рентабельності передбачаєте?
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:06

Шановний Представник банки сюди заходить?
Які там показники ліквідності на сьогодні?
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:35

  Квесторе_поверніться написав:Шановний Представник банки сюди заходить?
Які там показники ліквідності на сьогодні?

А какая нафик разница если капитал минус 600 млн и денег туда не вводят?
бульбик
 
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Куратор сидит - это 100%
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Улетел и прилетел без проблем
Тоесть, на счетах деньги есть
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:11

  Квесторе_поверніться написав:Bosstone, це ж які підстави минулим літом були банку закривати?
І взагалі...Таріко 688 млн донесе і нам буде соромно, що не віримо що це станеться.

Меркантильные, конечно. На переизбрание нужно много денег. А нормативы и мордорское происхождение служит для этого удобным фоном и дает формальные основания.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:43

  бульбик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Шановний Представник банки сюди заходить?
Які там показники ліквідності на сьогодні?

А какая нафик разница если капитал минус 600 млн и денег туда не вводят?

Капітал мінус 200 з хвостиком.
А показники ліквідності це індикатор.
Якщо банку будуть зливати...то будуть найбільш ліквідні активи виводити.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 15:05

  Квесторе_поверніться написав:Шановний Представник банки сюди заходить?
Які там показники ліквідності на сьогодні?


Добрий день!
На 20.06.2018 р. коефіцієнт миттєвої ліквідності (H4) складає 138,80 %, при нормативному значенні — не менше 30 %. Показник миттєвої ліквідності показує здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань за рахунок високоліквідних активів (грошових коштів у касі та на кореспондентських рахунках). Чим вищий даний показник, тим більш стійкий банк. Коефіцієнт короткострокової ліквідності (Н6) складає 65,87%, при нормативному значенні — не менше 60 %; коефіцієнт поточної ліквідності (H5) складає 55,66 %, при нормі – не менше 40 %.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Raymond написав:А какие плюсы и минуса инвестиций в ОВДП ?
Как я понял первый плюс - это % выше чем у банках.


плюсів було трохи більше, а зараз - тільки дохідність (відсутній прибутковий податок, тільки військовий збір), можна ще додати можливість продажу до дати погашення (як розривне депо) з наступним перевкладенням в інші ОВДП (треба робити через брокера, до червня можна було самому на Українській біржі придбати).
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

  d_12 написав:можна ще додати можливість продажу


маєте на увазі що ОВДП як ЦП (Цінний Папір) має різну ціну (і може навіть на ціні вийти в плюс?)
вже не кажучи про купонні доходи
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:51

  Raymond написав:
  d_12 написав:
  Квесторе_поверніться написав:18,3% навіть ОВДП не дають. :)


точно, якщо відмінусувати 19,5%, буде 14,73%, а ОВДП - 16+%



А какие плюсы и минуса инвестиций в ОВДП ?
Как я понял первый плюс - это % выше чем у банках.

Рекомендую
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... делайте хоть что-нибудь!
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