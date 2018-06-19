Подскажите!
Имею СберСчет и БВК Дебит. Где безнальный вход бесплатный? По карте - что, 50 грн за безнал. вход?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 чер, 2018 18:14
Подскажите!
Имею СберСчет и БВК Дебит. Где безнальный вход бесплатный? По карте - что, 50 грн за безнал. вход?
Додано: Сер 20 чер, 2018 18:16
+ сюди після 1ої частини
прогноз, аналітика, відповідно будуємо ТТД
viewtopic.php?p=4387951#p4387951
+50грн !
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Додано: Сер 20 чер, 2018 18:17
Додано: Сер 20 чер, 2018 18:21
На оба продукта?
тарифный план 1.2.2.2, п.12
или не туда смотрю?
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