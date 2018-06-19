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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3098309931003101

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 401
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 401
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 18:14

Подскажите!
Имею СберСчет и БВК Дебит. Где безнальный вход бесплатный? По карте - что, 50 грн за безнал. вход?
la9
 
Повідомлень: 1028
З нами з: 02.07.09
Подякував: 171 раз.
Подякували: 31 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 18:16

+ сюди після 1ої частини
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Повідомлень: 2301
З нами з: 01.06.14
Подякував: 164 раз.
Подякували: 63 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 18:17

  la9 написав:Подскажите!
Имею СберСчет и БВК Дебит. Где безнальный вход бесплатный? По карте - что, 50 грн за безнал. вход?

Вход бесплатный. Откуда 50 грн.?
Bosstone
 
Повідомлень: 718
З нами з: 21.04.10
Подякував: 529 раз.
Подякували: 63 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 18:21

  Bosstone написав:
  la9 написав:Подскажите!
Имею СберСчет и БВК Дебит. Где безнальный вход бесплатный? По карте - что, 50 грн за безнал. вход?

Вход бесплатный. Откуда 50 грн.?

На оба продукта?

тарифный план 1.2.2.2, п.12 http://www.forward-bank.com/cards/about ... 02/BVK.pdf
или не туда смотрю?
la9
 
Повідомлень: 1028
З нами з: 02.07.09
Подякував: 171 раз.
Подякували: 31 раз.
 
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  #<1 ... 3098309931003101
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