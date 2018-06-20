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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 чер, 2018 18:14
Подскажите!
Имею СберСчет и БВК Дебит. Где безнальный вход бесплатный? По карте - что, 50 грн за безнал. вход?
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la9
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Додано: Сер 20 чер, 2018 18:16
+ сюди після 1ої частини
прогноз, аналітика, відповідно будуємо ТТДviewtopic.php?p=4387951#p4387951
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Додано: Сер 20 чер, 2018 18:17
la9 написав:
Подскажите!
Имею СберСчет и БВК Дебит. Где безнальный вход бесплатный? По карте - что, 50 грн за безнал. вход?
Вход бесплатный. Откуда 50 грн.?
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Bosstone
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Додано: Сер 20 чер, 2018 18:21
Bosstone написав: la9 написав:
Подскажите!
Имею СберСчет и БВК Дебит. Где безнальный вход бесплатный? По карте - что, 50 грн за безнал. вход?
Вход бесплатный. Откуда 50 грн.?
На оба продукта?
тарифный план 1.2.2.2, п.12 http://www.forward-bank.com/cards/about ... 02/BVK.pdf
или не туда смотрю?
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la9
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Додано: Чет 21 чер, 2018 08:32
На Сечевых стрельцов 10 банкомат работает или там все закрыто?
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Додано: Чет 21 чер, 2018 08:32
Друзья, а напомните - по СЭП тарифы и лимиты? Есть СберСчет и БВК...
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la9
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Додано: Чет 21 чер, 2018 08:44
Тарифи по продукту «Ощадний рахунок для фізичних осіб»
la9 написав:
Друзья, а напомните - по СЭП тарифы и лимиты? Есть СберСчет и БВК...
Банк в кишені
2.2.Переказ коштів з рахунку клієнта (міжбанківський переказ):
б) в національній валюті з використанням Систем
дистанційного банківського обслуговування Не тарифікується
для 1.2.2.1. Банк в кишені
10.4. Плата забезготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних розпоряджень:
10.4.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні 4грн
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Чет 21 чер, 2018 08:37
la9
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