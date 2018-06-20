RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3100310131023103>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 401
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 401
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

За 2 мес прошло около 120к по счетам - вызывали на ковёр объяснить что за движ по счетам. Дал налоховую декларацию с годовым доходом 150к+ и вроде отстали.
Так что когда сольешь свои 190к через месяц- два жди письмо и готовь справку откуда у тебя эти 190к.
alex_b
 
Повідомлень: 540
З нами з: 24.07.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:18


Блин, как напишут фиг поймёшь.... это они добавили кешбек к существующему по всём кредиткам?
И как понять какие там из перечисленных в додатке акций идут как "Календарь"?
Stringer
 
Повідомлень: 7680
З нами з: 23.01.13
Подякував: 215 раз.
Подякували: 1055 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:20

  alex_b написав:За 2 мес прошло около 120к по счетам - вызывали на ковёр объяснить что за движ по счетам. Дал налоховую декларацию с годовым доходом 150к+ и вроде отстали.
Так что когда сольешь свои 190к через месяц- два жди письмо и готовь справку откуда у тебя эти 190к.

Я хочу слить в єтот же или на след. день!
а выписка со счета, с назначением "за продажу имущества" либо "возврат из бюджета" как думаете - проканает?
la9
 
Повідомлень: 1032
З нами з: 02.07.09
Подякував: 172 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:40

  Stringer написав:

Блин, как напишут фиг поймёшь.... это они добавили кешбек к существующему по всём кредиткам?
И как понять какие там из перечисленных в додатке акций идут как "Календарь"?

Учасники Акції - Клієнти, які до початку Акції уклали Договір по одному із продуктів Банку, визначених у таблиці 1 та були повідомлені про можливість участі в конкретній акційній пропозиції одним із наступних каналів комунікації: SMS-повідомлення, автоматичний телефонний дзвінок, повідомлення на електронну пошту, телефонний дзвінок представника Організатора у рамках телемаркетингової кампанії.

Вот и прислали приглашение :) . Насколько я поняла, только по категории указанной в смс будет кешбек.
Будь готовий до літа
(Краса та медицина) 5%
4119, 5122, 7297, 7298,
8011, 8021, 8031, 8041,
8042, 8049, 8050, 8062,
8071, 8099, 5912, 5977
Операція/ї на суму від 300 (триста) грн. кожна в торгово-сервісних підприємствах, які
відповідають згідно переліку МСС, вказаного вище, Операція здійснена повністю за рахунок кредитних коштів
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1290
З нами з: 18.09.13
Подякував: 285 раз.
Подякували: 221 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:51

vollena71 как так? вы хотите сказать, что нас пригласили 21 июня на акцию по одной категории и только на июнь месяц? капец
кого то раньше приглашали?
Stringer
 
Повідомлень: 7680
З нами з: 23.01.13
Подякував: 215 раз.
Подякували: 1055 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:53

  Stringer написав:vollena71 как так? вы хотите сказать, что нас пригласили 20 июня на акцию по одной категории и только на июнь месяц? капец
кого то раньше приглашали?

У меня была такая смс с указанием 4х цифр карты 3.06 и повторно вчера без указания карты
В мае была на Футбол и спорт
Востаннє редагувалось vollena71 в Чет 21 чер, 2018 11:57, всього редагувалось 1 раз.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1290
З нами з: 18.09.13
Подякував: 285 раз.
Подякували: 221 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:57

  vollena71 написав:
  Stringer написав:vollena71 как так? вы хотите сказать, что нас пригласили 20 июня на акцию по одной категории и только на июнь месяц? капец
кого то раньше приглашали?

У меня была такая смс с указанием 4х цифр карты 3.06 и повторно вчера без указания карты

и вы не стали ничего выяснять? ладно придётся звонить на горячку
Stringer
 
Повідомлень: 7680
З нами з: 23.01.13
Подякував: 215 раз.
Подякували: 1055 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:57

Stringer
ха, так многим совсем ничего не приходило, так что радуйтесь :mrgreen:
Lost
 
Повідомлень: 1114
З нами з: 07.02.09
Подякував: 6 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 12:00

  Stringer написав:
  vollena71 написав:
  Stringer написав:vollena71 как так? вы хотите сказать, что нас пригласили 20 июня на акцию по одной категории и только на июнь месяц? капец
кого то раньше приглашали?

У меня была такая смс с указанием 4х цифр карты 3.06 и повторно вчера без указания карты

и вы не стали ничего выяснять? ладно придётся звонить на горячку

Аналогичная акция была в ноябре, тогда и выясняла, и воспользовалась. После этого кредиткой не пользовалась и декабрь-апрель таких предложений не присылали
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1290
З нами з: 18.09.13
Подякував: 285 раз.
Подякували: 221 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 12:04

vollena71 тоесть таки мне прислали приглашение на акцию на 10 дней и все?
Кешбек хоть считается не по дате списания?
Stringer
 
Повідомлень: 7680
З нами з: 23.01.13
Подякував: 215 раз.
Подякували: 1055 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3100310131023103>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chieff, greenozon, slasva, sola, vitaliy1111, vollena71, тарасов і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5711, 5712, 5713
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
57120 7340293
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 чер, 2018 10:09
Alfa_Bank
Идея Банк 1 ... 1514, 1515, 1516
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15151 2153513
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 чер, 2018 10:07
Stringer
А-Банк 1 ... 1014, 1015, 1016
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10158 1471247
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 чер, 2018 09:58
Ой+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (8252)
21.06.2018 13:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.