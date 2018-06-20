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Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Чет 21 чер, 2018 11:15
За 2 мес прошло около 120к по счетам - вызывали на ковёр объяснить что за движ по счетам. Дал налоховую декларацию с годовым доходом 150к+ и вроде отстали.
Так что когда сольешь свои 190к через месяц- два жди письмо и готовь справку откуда у тебя эти 190к.
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alex_b
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Додано: Чет 21 чер, 2018 11:18
Блин, как напишут фиг поймёшь.... это они добавили кешбек к существующему по всём кредиткам?
И как понять какие там из перечисленных в додатке акций идут как "Календарь"?
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Stringer
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Додано: Чет 21 чер, 2018 11:20
alex_b написав:
За 2 мес прошло около 120к по счетам - вызывали на ковёр объяснить что за движ по счетам. Дал налоховую декларацию с годовым доходом 150к+ и вроде отстали.
Так что когда сольешь свои 190к через месяц- два жди письмо и готовь справку откуда у тебя эти 190к.
Я хочу слить в єтот же или на след. день!
а выписка со счета, с назначением "за продажу имущества" либо "возврат из бюджета" как думаете - проканает?
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la9
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Додано: Чет 21 чер, 2018 11:40
Stringer написав:
Блин, как напишут фиг поймёшь.... это они добавили кешбек к существующему по всём кредиткам?
И как понять какие там из перечисленных в додатке акций идут как "Календарь"?
Учасники Акції - Клієнти, які до початку Акції уклали Договір по одному із продуктів Банку, визначених у таблиці 1 та були повідомлені про можливість участі в конкретній акційній пропозиції одним із наступних каналів комунікації: SMS-повідомлення, автоматичний телефонний дзвінок, повідомлення на електронну пошту, телефонний дзвінок представника Організатора у рамках телемаркетингової кампанії.
Вот и прислали приглашение
. Насколько я поняла, только по категории указанной в смс будет кешбек.
Будь готовий до літа
(Краса та медицина) 5%
4119, 5122, 7297, 7298,
8011, 8021, 8031, 8041,
8042, 8049, 8050, 8062,
8071, 8099, 5912, 5977
Операція/ї на суму від 300 (триста) грн. кожна в торгово-сервісних підприємствах, які
відповідають згідно переліку МСС, вказаного вище, Операція здійснена повністю за рахунок кредитних коштів
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: Чет 21 чер, 2018 11:51
vollena71 как так? вы хотите сказать, что нас пригласили 21 июня на акцию по одной категории и только на июнь месяц? капец
кого то раньше приглашали?
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Stringer
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Додано: Чет 21 чер, 2018 11:53
Stringer написав:vollena71
как так? вы хотите сказать, что нас пригласили 20 июня на акцию по одной категории и только на июнь месяц? капец
кого то раньше приглашали?
У меня была такая смс с указанием 4х цифр карты 3.06 и повторно вчера без указания карты
В мае была на Футбол и спорт
Востаннє редагувалось vollena71
в Чет 21 чер, 2018 11:57, всього редагувалось 1 раз.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: Чет 21 чер, 2018 11:57
vollena71 написав: Stringer написав:vollena71
как так? вы хотите сказать, что нас пригласили 20 июня на акцию по одной категории и только на июнь месяц? капец
кого то раньше приглашали?
У меня была такая смс с указанием 4х цифр карты 3.06 и повторно вчера без указания карты
и вы не стали ничего выяснять? ладно придётся звонить на горячку
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Stringer
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Додано: Чет 21 чер, 2018 11:57
Stringer
ха, так многим совсем ничего не приходило, так что радуйтесь
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Lost
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Додано: Чет 21 чер, 2018 12:00
Stringer написав: vollena71 написав: Stringer написав:vollena71
как так? вы хотите сказать, что нас пригласили 20 июня на акцию по одной категории и только на июнь месяц? капец
кого то раньше приглашали?
У меня была такая смс с указанием 4х цифр карты 3.06 и повторно вчера без указания карты
и вы не стали ничего выяснять? ладно придётся звонить на горячку
Аналогичная акция была в ноябре, тогда и выясняла, и воспользовалась. После этого кредиткой не пользовалась и декабрь-апрель таких предложений не присылали
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 12:04
vollena71 тоесть таки мне прислали приглашение на акцию на 10 дней и все?
Кешбек хоть считается не по дате списания?
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